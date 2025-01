Grande Fratello, le prime dichiarazioni di Helena Prestes dopo l'eliminazione: "Mi sono sentita schiacciata"

News VIP

Helena Prestes ha perso la sfida al televoto ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello: ecco le prime dichiarazioni sui social della modella brasiliana dopo l'eliminazione dal gioco.

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto l'eliminazione inaspettata di Helena Prestes. La discussa concorrente brasiliana ha perso la sfida finale al televoto con Shaila Gatta ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Helena Prestes fuori dal Gf

Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello, che ha perso la protagonista indiscussa di questa edizione. L'unica in grado di risollevare gli ascolti e creare dinamiche nella Casa. Con grande sorpresa di tutti e contrariamente alle indicazioni dei sondaggi web e social, la modella brasiliana ha dovuto abbandonare il gioco, perdendo la sfida diretta contro i suoi compagni di avventura.

Un'eliminazione che ha spiazzato tutti, anche Helena Prestes che, dopo aver salutato Alfonso Signorini in studio, non è riuscita a trattenere le lacrime. Raggiunta dai microfoni TikTok del reality show, la modella brasiliana ci ha tenuto a ringraziare tutto il pubblico che l’ha sostenuta in tutti questi mesi:

Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato come preferita. E mi dispiace per quello che è successo. Ero un po’ stanca, mi sono sentita schiacciata. Però grazie al Grande Fratello, grazie a tutti. Per me questa è stata un’esperienza molto bella. Mi mancherete, di sicuro mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme. […] Grazie a tutti voi per questo percorso.

Helena Prestes eliminata: la teoria di Stefania Orlando

L'uscita di Helena Prestes è stato un vero e proprio colpo di scena, che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i numerosi fan del Grande Fratello. Nessuno dei concorrenti ancora in gioco si aspettava l'eliminazione dal gioco della modella. Alcuni erano convinti che sarebbe uscita Ilaria Galassi, altri Shaila Gatta.

A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato Stefania Orlando, che ha spiegato cosa potrebbe essere successo. Secondo la showgirl, Helena era una delle concorrenti più forti della Casa, ma il grave episodio del bollitore le è costato davvero caro:

Onestamente non mi aspettavo che sarebbe uscita lei. Da una parte sì, dall’altra no. Però sono sicura che se non ci fosse stata la cosa del bollitore non sarebbe stata eliminata. Anzi, lei sarebbe andata molto avanti. Purtroppo penso che quell’episodio abbia pesato sul giudizio del pubblico. Lei è una bravissima ragazza, in quell’occasione ha fatto uno sbaglio. Così come penso che se il televoto fosse stato per scegliere il preferito da salvare, anche in quel caso non sarebbe uscita lei. Di certo è uscita una grande protagonista del Grande Fratello.

