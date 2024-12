Grande Fratello, le critiche di Stefania Orlando a Jessica Morlacchi e Javier Martinez: "Da fuori si vede tutto"

News VIP

Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello che la new entry Stefania Orlando ha puntato il dito contro alcuni concorrenti. Ecco cosa ha dichiarato la showgirl su Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi e Javier Martinez.

Per la gioia di tutti i suoi fan, Stefania Orlando è tornata al Grande Fratello. Una volta entrata in via ufficiale nella Casa più spiata d'Italia, la showgirl ha subito reso chiare le sue posizioni sulle dinamiche che tengono maggiormente banco: dal flirt tra Helena Prestes e Javier Martinez alla gelosia di Jessica Morlacchi.

Le critiche di Stefania Orlando

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 16 dicembre 2024, Stefania Orlando ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella Casa più famosa d'Italia. Un attesissimo ritorno, che non ha deluso le aspettative. Neanche il tempo di varcare la famosa porta rossa, infatti, che la showgirl ha subito sganciato una bomba all’indirizzo di Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez e Jessica Morlacchi.

Senza troppi giri di parole, la Orlando ha accusato Mariavittoria di essere sempre alla ricerca di una clip, anche se fa finta di non essere interessata alla visibilità, ha puntato il dito contro Javier, che durante l'ultima diretta ha ridimensionato il suo legame con Helena Prestes, e Jessica per la gelosia esagerata palesata nei confronti di Luca Calvani:

È sempre in cerca di clip. Guardando da casa sembrava che ci fosse anche da parte di Javier un certo feeling nei confronti di Helena. Jessica è sempre stata la moglie gelosa che il marito non si può avvicinare a nessuno. Anche irrispettosa, se sa che fuori ha un fidanzato [...] Da fuori si vede tutto. Noi lo sappiamo che si vede tutto, veniamo da fuori, non facciamo finta che non sappiamo le cose.

La confessione d'amore di Stefania

Stefania Orlando è tornata nella Casa del Grande Fratello a distanza di quattro anni dalla sua fortunata esperienza nell'edizione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver puntato il dito contro alcuni concorrenti, la conduttrice e amata showgirl si è lasciata andare a uno sfogo con Lorenzo Spolverato in cui ha parlato della sua bellissima storia d'amore durata ben quindici anni con un musicista, nonché il chitarrista della sua band.

"È nata questa storia bellissima, anche un po' per scherzo. Poi è diventato l'uomo più importante della mia vita" ha raccontato Stefania. Sebbene tra di loro si fosse creato un bellissimo rapporto di stima e amore, i due hanno deciso di dirsi addio e prendere due strade diverse "È stato un rapporto meraviglioso basato su rispetto, stima e amore. Lui continua ad essere il mio punto di riferimento, come io lo sono per lui".

Ricordiamo che la nuova puntata del Gf andrà in onda il prossimo lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono: Bernardo, Emanuele, Helena, Javier, Lorenzo e Zeudi. Chi, dopo Stefano Tediosi, sarà costretto ad abbandonare la Casa più famosa d'italia?

