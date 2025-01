Grande Fratello, la strategia di Chiara e Lorenzo: "Ora si inizia a giocare, il primo da buttare fuori è lui" (VIDEO)

News VIP

I concorrenti Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato, pronti a giocare: i due si sono confrontati e messo in atto una vera e propria strategia per creare tensione all'interno del gruppo e creare nuova dinamiche.

Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti al televoto anche Lorenzo Spolverato che, nelle ultime ore, è tornato a parlare delle varie dinamiche della Casa con Chiara Cainelli e, insieme, hanno pensato a come potersi muovere nel gioco.

Chiara e Lorenzo in cerca di nuove strategie

Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli in cerca di strategie nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera giovedì 16 gennaio 2025, i due giovani concorrenti hanno deciso di confrontarsi e pianificare le prossime mosse. "Devo essere consapevole che è un gioco. Io nella vita cerco totalmente un'altra cosa" ha ammesso il modello.

Essendo a conoscenza dell'antipatia provata verso Luca Calvani, Chiara ha invitato Lorenzo a non farsi scrupoli e a nominarlo per eliminarlo definitivamente dal gioco:

Vedila come se fosse un gioco. Hai le tue missioni? Portale avanti. La cosa di Helena e Javier ti smuovono...in quel momento tu sei attivo. Se analizzi la situazione, ci sono persone che adoro ma che per me sono arrivate. Hanno già dato tutto. Non hanno più quella voglia di entrare nel gioco, tu devi trovare la voglia...tutto vale. Vedila come una partita a scacchi...Amanda e Luca sono forti. Il primo da far fuori è Luca. Buttalo fuori!

Parole che hanno convinto il discusso concorrente milanese, che non ha nascosto di essere in difficoltà: "Devo solo trovare un pizzico di coraggio. Ora si inizia a giocare. Sento che puoi capirmi, mi fido. Anche al di fuori da qui ti stimerei, siamo molto simili".

La tattica di Chiara

Con l'utilizzo di numerose metafore, Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato hanno provato a pianificare le prossime mosse da eseguire. Secondo la concorrenti, all'interno della Casa del Grande Fratello ci sono due gruppi. Da un lato potrebbero esserci Lorenzo, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Dall'altro, invece, Amanda Lecciso e Luca Calvani che, pur essendo molto forti, hanno dalla loro parte molti inquilini più deboli.

Per Chiara, la prima persona da eliminare dovrebbe essere Luca così da indebolire ancora di più Amanda: "Non devi lasciare tregua. Io farei così. È una bellissima partita a scacchi". Certa del fatto che il confronto con Shaila abbia turbato l'attore toscano, ha invitato Lorenzo a scoprire qualcosa in più così da poter procedere con la sua strategia: "Shaila ha già fatto la sua parte".

Stupito dalla strategia messa in atto dalla Cainelli, Spolverato non ha nascosto la sua soddisfazione. Pronto a scoprire qualcosa in più su Calvani per buttarlo fuori dal gioco, il modello milanese ha deciso di raggiungere la sua fidanzata per chiederle spiegazioni: "Sei meravigliosa, ora devo andare e devo capire". Riuscirà a portare avanti la tattica di Chiara?

