Grande Fratello, la sorella di Helena Prestes sbotta sui social dopo le parole di Jessica Morlacchi: "Il rispetto sta..."

News VIP

Le dure critiche mosse da Jessica Morlacchi nei confronti di Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello hanno fatto storcere il naso ai telespettatori e provocato la reazione sui social della sorella della modella brasiliana.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. A dire la sua sulla questione ci ha pensato la sorella della modella brasiliana, che è intervenuta sui social per difendere la concorrente dalle dure critiche della cantante.

L'intervento social della sorella di Helena Prestes

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Il motivo? La gelosia della cantante nei confronti di Luca Calvani. Jessica, infatti, non è riuscita più a nascondere il suo fastidio per il rapporto che si è creato tra i due concorrenti e ieri sera è completamente sbottata, accusando l’amico di essersi avvicinato alla modella brasiliana solo per ingraziarsi il pubblico:

Fai attenzione, perché se mi prendi per il cu*o alla ragazza alla quale ti hanno assegnato come educatore io mi arrabbio. Ti hanno sentito che le dicevi ‘fregatene di quello che dice lei, lasciala perdere non ascoltarla’ e ti riferivi a me. Sei te che stai seguendo un bel faro, perché Helena piace al pubblico. Mi sto accorgendo di tutto. Non ti vedi da fuori, stai difendendo l’indifendibile. Pensa come stai messo, questa ragazzina ti ha imbambolato, ti ha intortato.

Non contenta, Jessica ha poi raggiunto Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Le Non è la Rai lasciandosi andare a delle affermazioni davvero esagerate nei confronti di Helena. Senza mezzi termini, la concorrente romana ha dichiarato di avere paura della modella: "Ma lo vedete come mi guarda? Anche oggi mi ha guardato così due o tre volte. Lei adesso ha me nel mirino. Io inizio ad avere paura. Magari che ne so, se ha qualche oggetto vicino me lo tira addosso".

L'intervento social della sorella di Helena Prestes

Le dure affermazioni di Jessica Morlacchi non sono per niente piaciute ai numerosi fan del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma soprattutto alla sorella di Helena Prestes. Infastidita e stanca di vedere Helena continuamente criticata e attaccata da tutti, la donna è sbottata sui social affermando:

Dare della pazza a una donna non è solo un insulto: è un tentativo di silenziarla. Questa etichetta, usata quando mancano argomenti, riflette una società che delegittima il diverso e invalida la forza femminile. Non è pazzia pensare, sentire o agire in modo autentico; è pazzia ricorrere all’offesa per evitare il dialogo. Il rispetto sta nell’ascolto, non nell’annullamento. Abbiamo il coraggio di argomentare, non di attaccare.

Signorini informerà Helena e Jessica di quello che sta succedendo fuori dalla Casa del Gf? La cantante replicherà alla sorella della modella brasiliana? Ricordiamo che proprio Helena questa settimana è al televoto insieme a Stefano Tediosi, Le Non è la Rai, Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domani lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.