Grande Fratello, la scelta di Federica Petagna: "Mi prendo le conseguenze che potrebbero esserci" (VIDEO)

Stasera, martedì 26 novembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Federica Petagna ha deciso di dare una svolta alla sua situazione sentimentale e prendere una drastica decisione: allontanarsi sia da Stefano Tediosi che da Alfonso D'Apice.

Federica prende una drastica decisione al Gf

Federica Petagna ha finalmente fatto la sua scelta al Grande Fratello. La sua attuale situazione con Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi l'hanno portata a vivere numerosi momenti di sconforto e riflessione. Non avendo ancora fatto chiarezza sui suoi sentimenti e sulle sue reali intenzioni, la giovane campana ha deciso di prendere le distanze da entrambi i concorrenti.

Visibilmente provata e dispiaciuta, Federica ha deciso di confrontarsi con Stefano per comunicargli la sua decisione. Senza troppi giri di parole, la protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island ha ammesso di non avere ancora le idee chiare e, proprio per questo motivo, preferisce al momento allontanarsi sia da lui che dal suo ex Alfonso (che al momento si trova nel tugurio).

"Magari potrei capire ed essere sicura" ha dichiarato la ragazza ribadendo i motivi che l'hanno portata a prendere questa scelta "Sono confusa di quello che voglio io. Mi prendo le conseguenze che potrebbero esserci. Non sono sicura, non ti puoi arrabbiare". Le parole di Federica, però, hanno infastidito parecchio Stefano. Oltre a non essere felice della decisione presa dalla ragazza, l'ex tentatore di Temptation Island ha rivelato di essere seriamente in difficoltà: "Non sai inseguire quello che vuoi perché hai paura. Non so come comportarmi". Provando dei forti sentimenti nei suoi confronti ed essendo deciso a recuperare il loro rapporto, il concorrente l'ha poi invitata a lasciarsi guidare dai suoi sentimenti: "Segui le tue sensazioni più forti".

I dubbi di Alfonso D'Apice

Se Federica Petagna ha comunicato a Stefano Tediosi la sua decisione di voler rimanere da sola, Alfonso D'Apice ha approfittato dei giorni in Tugurio per schiarirsi le idee sulla sua situazione sentimentale. Parlando con il suo amico Javier Martinez, l'ex volto di Temptation Island ha confessato di aver visto nella ragazza dei cambiamenti repentini. Alfonso ci sta provando per non avere rimpianti e soprattutto perché credeva davvero in un ritorno di fiamma.

Secondo Alfonso, Federica si è lasciata andare a delle affermazioni molto forti nei confronti di Stefano. Il napoletano ci ha creduto e ha letto nelle parole della gieffina il sintomo di una chiusura definitiva. I dubbi ormai sono davvero tanti. Cosa succederà tra i tre concorrenti? Ricordiamo che D'Apice al momento si trova nel tugurio insieme a Lorenzo Spolverato, Javier, Yulia Bruschi e Mariavittoria Minghetti e quindi non sa cosa sta succedendo nella Casa tra la sua ex fidanzata e il tentatore.

