Grande Fratello, la rivelazione di Lorenzo Spolverato: "È stata lei a creare questa situazione" (VIDEO)

News VIP

Incalzato dai consigli di Jessica Morlacchi e Giglio, Lorenzo Spolverato esprime i suoi pensieri sulla situazione che si è creata nella Casa del Grande Fratello con Helena Prestes e Shaila Gatta.

Lorenzo Spolverato continua a stare al centro delle dinamiche della nuova edizione del Grande Fratello per la sua situazione sentimentale. Consigliato da Jessica Morlacchi e Giglio, il giovane concorrente ha deciso di lasciarsi andare e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Helena Prestes e Shaila Gatta.

Lorenzo vuota il sacco su Helena e Shaila

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 14 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della situazione che si è creata nella Casa con Helena Prestes e Shaila Gatta. Nonostante il milanese ammetta di essere consapevole del disagio della modella, ha rivelato di esserci rimasto molto male per alcuni comportamenti assunti dalle due giovani concorrenti:

È stata lei a creare questa situazione (riferendosi a Helena ndr). Sono fermo sulla mia posizione. Sono deluso da alcune cose che mi sono state dette. Loro si sono unite in puntata, si sono coalizzate contro di me. Sono stato ferito e non lo capisce nessuno. Per essere capito uno si deve mettere a piangere, io sono profondamente deluso. Sono in una posizione di attacco, devo essere lasciato in pace. Io non penso di aver sbagliato quanto loro dicono. Con Helena mi divertivo davvero tanto, mi dispiace davvero tanto. Shaila mi è proprio scesa, è una giocatrice.

La delusione di Lorenzo

Dopo aver dichiarato di aver trovato una sintonia maggiore con Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha continuato a esprimere i suoi dubbi sul comportamento assunto da Shaila Gatta. Senza mezzi termini, il milanese ha ammesso di non provare più le stesse cose per l'ex velina di Striscia la Notizia. Un pensiero condiviso anche da Jessica Morlacchi, che ha dichiarato di trovare anche lei il comportamento della ballerina davvero ambiguo e incomprensibile: "La confusione crea disinteresse".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.