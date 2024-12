Grande Fratello, la rivelazione di Helena Prestes su Javier Martinez: "Ho voluto frenare perché so benissimo che..."

News VIP

Helena Prestes e Luca Calvani si sono confrontati sulla rivelazione che la modella brasiliana ha fatto al gieffino Javier Martinez circa i suoi sentimenti qualche sera fa nella Casa del Grande Fratello.

Helena Prestes è tornata a parlare del suo rapporto speciale con Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello. Dopo aver ricevuto un vero e proprio palo, la modella brasiliana ha deciso di confrontarsi con Luca Calvani e rivelargli il motivo che l'ha spinta a prendere le distanze dal concorrente argentino.

Helena Prestes a cuore aperto su Javier Martinez

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti a rischio eliminazione anche Helena Prestes che, nelle ultime ore, ha deciso di aprire il suo cuore con Luca Calvani e parlargli dei suoi sentimenti per Javier Martinez.

Per chi non lo sapesse, Helena aveva rivelato a Javier i suoi sentimenti, ma aveva ricevuto un bel due di picche. "Secondo me non è un no definitivo, devi solo avere pazienza. Io ti sto dicendo che molte volte le persone vogliono semplicemente stare tranquille" ha dichiarato Luca analizzando la situazione tra i due concorrenti del reality show di Canale 5. Parole che hanno provocato la reazione immediata della modella brasiliana, che ha spiegato il reale motivo del suo allontanamento: "Ho voluto frenare perché so benissimo che è confuso. Quando metto un freno, no good".

La ragazza ha poi insistito con Luca nel voler sapere cosa abbia detto esattamente Javier. L'attore, però, è rimasto fermo sulla sua posizione ribadendole la sua scelta di non volerle riferire le parole precise del pallavolista argentino. "Quello che ho percepito è che va tutto bene e non devi pensarci troppo. Tu pensa solo a inquadrare te stessa". Helena ascolterà i consigli del suo compagno di avventura?

La nuova strategia di Helena

Helena Prestes è, senza ombra di dubbio, la protagonista indiscussa dell'attuale edizione del Grande Fratello. La giovane concorrente continua al stare al centro di tutte le dinamiche della Casa sia per i suoi rapporti sentimentali che per i numerosi scontri con gli altri inquilini. Con grande sorpresa di tutti, nelle ultime ore, la modella ha dichiarato guerra al suo amato Lorenzo Spolverato.

Helena si è lasciata andare a un duro sfogo in cui ha duramente criticato Lorenzo e rivelato di essere davvero pronta a giocare in modo più strategico contro di lui. "Adesso inizio a giocare contro di lui veramente, perché capisca che se mi metto a commentare la situazione dirò sempre quello che penso. Lui non è innamorato di Shaila, ma per niente" ha dichiarato la modella brasiliana mettendo in discussione per l'ennesima volta anche il sentimento del modello nei confronti di Shaila Gatta.

Le dure affermazioni di Helena lasciano presagire una nuova fase del gioco, ancora più intensa. La concorrente brasiliana è davvero pronta a giocare tutte le sue carte come ha dichiarato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

