Grande Fratello, la madre di Shaila Gatta sarà nella Casa per il pranzo di Natale: il video che lo conferma!

Nella Casa del Grande Fratello si prospetta un Natale molto particolare, perché a preparare il pranzo del 25 dicembre sarà Luisa, la madre di Shaila Gatta. Ecco il video promo della prossima puntata!

Il Natale 2024 nella Casa del Grande Fratello si prospetta ricco di "emozioni, ma anche imprevisti", come recita il video promo della prossima puntata del reality show. Il nuovo appuntamento con il GF è previsto per lunedì 23 dicembre su Canale 5 e vedrà l'ingresso di un'ospite speciale: la madre di Shaila Gatta, Luisa, entrerà nella Casa per preparare il pranzo del 25 dicembre!

GF, la madre di Shaila Gatta ospite speciale: sarà lei a preparare il pranzo di Natale

Il video promo della prossima puntata del Grande Fratello ha svelato che la madre di Shaila Gatta entrerà nella Casa più spiata d'Italia e si occuperà di preparare il pranzo di Natale per tutti gli inquilini. Un'anticipazione che ha già fatto il giro del web, scatenando diversi commenti. Il pubblico affezionato del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha fatto la conoscenza di Luisa, la madre di Shaila Gatta, qualche settimana fa. In occasione di una sorpresa alla figlia, Luisa si è presentata al GF per un confronto e non è sfuggita la sua antipatia nei confronti di Lorenzo Spolverato, con cui Shaila aveva intrapreso una relazione. Con toni molto duri, Luisa ha dichiarato alla figlia di non riconoscerla più e che da quando ha iniziato a frequentare Spolverato è cambiata molto: "Stenteresti a riconoscerti se ti vedessi da fuori", poi le ha sussurrato qualcosa che neppure i microfoni del GF sono riusciti a captare.

Nel corso della puntata di lunedì 16 dicembre, Alfonso Signorini ha fatto luce sulle parole dette da Luisa alla figlia: all'orecchio di Shaila, la madre ha sussurrato di fare attenzione a Lorenzo, perché su di lui circolavano diverse voci: "Dicono che è una brutta persona e che è gay. Lo dicono tutti" ha sussurrato Luisa a Shaila, lasciando la figlia senza parole. Per quanto abbia cercato di non darlo a vedere, Shaila è rimasta molto turbata dall'incontro con la madre e nel corso dei giorni successivi la sua relazione con Lorenzo si è rapidamente sgretolata, tanto che sul web molti hanno incolpato la donna per aver messo la proverbiale pulce nell'orecchio alla figlia, spingendola a dubitare di Spolverato.

In più di un'occasione, Shaila ha anche dichiarato di non avere un rapporto idilliaco con la madre: andata via di casa a 16 anni, l'ex velina ha spesso tenuto nascosto il suo passato ai genitori, preferendo non rivelare le difficoltà a cui andava incontro. "Lei non sa tutto di me, ha fatto del suo meglio, ma anche io a volte quando la chiamavo fingevo che tutto andasse bene, anche se non era così".

GF, Luisa, la madre di Shaila entra nella Casa per Natale: voleranno scintille con Lorenzo Spolverato?

Dato che in occasione del confronto con la figlia, Luisa si è rifiutata di conoscere Lorenzo Spolverato, lasciando ben intendere cosa pensasse di lui, per molti fan del GF il suo arrivo nella Casa potrebbe scatenare non poche tensioni. Dopotutto, anche Lorenzo ha ammesso di essere rimasto molto male per le parole dure che la donna ha avuto nei suoi confronti e che spera possa cambiare idea. Al momento non è chiaro per quanti giorni Luisa resterà nella Casa del GF: il suo ingresso dovrebbe avvenire nella puntata di lunedì 23 dicembre e la donna resterebbe ospite almeno fino al 25 dicembre, per preparare il pranzo di Natale.

Come vivranno gli inquilini l'arrivo della madre di Shaila? C'è chi ipotizza che voleranno scintille tra la donna e Lorenzo Spolverato, mentre alcuni pensano che anche tra Luisa e Shaila possano esserci litigi ed eventuali chiarimenti. Anche alcuni esperti di gossip della rete, come Deianira Marzano, hanno pubblicato alcuni aggiornamenti relativi all'ingresso della donna al GF. Secondo le indiscrezioni della gossippara, infatti, la madre di Shaila Gatta entrerà nella Casa anche per scusarsi con la figlia e l'ex genero delle sue parole. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere lunedì 23 dicembre per scoprirlo!

