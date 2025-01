Grande Fratello, la madre di Alfonso D'Apice interviene dopo gli attacchi al figlio: "Offese gratuite"

News VIP

Dopo aver saputo di alcune offese rivolte al figlio nella Casa del GF, la madre di Alfonso D'Apice è intervenuta per difendere il gieffino.

Alfonso D'Apice è uno dei concorrenti del Grande Fratello: entrato come potenziale protagonista di un triangolo di ex protagonisti di Temptation Island insieme a Federica Petagna e Stefano Tediosi, Alfonso si è fatto apprezzare dal pubblico ed è infatti ancora nella Casa. Di recente, alcune offese rivoltegli da Tommaso Franchi hanno scatenato la reazione della madre di Alfonso, che ha replicato sui social agli attacchi contro il figlio.

GF, la madre di Alfonso D'Apice replica agli attacchi contro il figlio

La signora Maria, madre di Alfonso D'Apice, ha deciso di replicare sui social agli attacchi subiti dal figlio: nelle scorse ore, infatti, i fan hanno notato che Tommaso Franchi si è lasciato andare ad alcune offese e attacchi contro il concorrente napoletano. L'animosità tra Alfonso e Tommaso è nata quando, qualche settimana fa, l'ex fidanzato di Federica Petagna ha manifestato un certo interesse per Maria Vittoria Minghetti. Sebbene anche la fottoressa romana non abbia inizialmente disdegnato le attenzioni di Alfonso, alla fine, ha deciso di proseguire la sua relazione con Tommaso.

Quest'ultimo, tuttavia, continua a non avere in simpatia il gieffino e l'ha dimostrando apostrofandolo con termini che hanno suscitato polemiche sui social. Parlando con Maria Vittoria, infatti, Tommaso ha nominato indirettamente Alfonso, dicendo "parrucchino cosa ti ha risposto? Ecco, perché gli rode il c*** a parrucchino!". In un'altra occasione l'idraulico senese si è rivolto ad Alfonso D'Apice chiamandolo "spelacchiato" e l'uso di queste parole usate con intento offensivo hanno indignato il pubblico, ma anche la madre di Alfonso.

La donna sui social ha deciso di replicare agli attacchi di Tommaso e ha postato prima una foto del figlio, corredata da uno sfogo per il trattamento che ha subito dall'altro inquilino, accusando Franchi di essere un bullo, e ha poi pubblicato un lungo video in cui approfondiva il suo discorso e si diceva fiduciosa che gli autori del GF intervenissero per prendere provvedimenti.

GF, Alfonso D'Apice vittima di bullismo nella Casa: la reazione della madre

Dopo aver ascoltato le offese e gli attacchi gratuiti che Tommaso Franchi ha rivolto al figlio Alfonso D'Apice, la madre di quest'ultimo è intervenuta sui social in difesa del figlio. La signora Maria si è detta delusa dall'atteggiamento dell'idraulico senese, per i termini usati contro Alfonso: "Stasera sono così delusa per alcune parole usate nei confronti di mio figlio gratuitamente e di cattivo gusto: stempiato, parrucchino, spelacchiato, nano...accompagnati da risate ciniche". La donna ha proseguito affermando che ascoltare questi termini era offensivo anche per chi, per motivi di salute, si ritrovava a utilizzare una parrucca o effettuare un trapianto:

"Penso siano parole che non fanno male solo ad una mamma che guarda ma anche a persone che, per malattia o calvizia precoce, hanno dovuto mettere un parrucchino o fare un trapianto e vivendoci non bene perché viviamo in una società dove la perfezione deve stare al primo posto"

Lo sfogo della donna è proseguito con un altro video, dopo che le prime dichiarazioni sono state cancellate: la madre di Alfonso D'Apice ha ribadito il suo punto di vista e ha accusato apertamente alcuni gieffini di aver avuto un comportamento da bulli e da vigliacchi, poiché le offese e gli attacchi non sono stati pronunciati in un confronto diretto: "Quindi tutto questo bullismo gratuito e queste offese gratuite, che poi non hanno nemmeno il coraggio di dirle in faccia, spero e confido nelGrande Fratello che non le faccia succedere più".

