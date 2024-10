Grande Fratello, la confessione de Le Non è la Rai su Shaila Gatta: "Gli occhi non mentono, sta impazzendo" (VIDEO)

News VIP

Le ex ragazze di Non è la Rai, ovvero Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, commentano il comportamento di Shaila Gatta al Grande Fratello: secondo loro, la ballerina sarebbe sentimentalmente ancora molto confusa.

Stasera, lunedì 21 ottobre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello.Tra i concorrenti al televoto anche Shaila Gatta, che è finita nel mirino delle ex ragazze di Non è la Rai. Il motivo? Secondo Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, la ballerina, nonostante lavvicinamento a Javier Martinez, sarebbe ancora attratta da Lorenzo Spolverato.

Le rivelazioni de Le Non è la Rai

Il triangolo amoroso nato tra Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati e seguiti sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A commentare la situazione e il comportamento ambiguo dell'ex velina di Striscia la Notizia, che sembrava aver fatto finalmente la sua scelta preferendo il pallavolista argentino per una serie di affinità, ci hanno pensato Le Non è la Rai. La prima a prendere la parola è stata Pamela Petrarolo, che ha confessato:

Poverina qua dentro non è facile e avere chiarezza su quello che vuole, su quello che sente. Pure se lei volesse stare da sola, li incontra, li vede. Come fai? Lei sta impazzendo. Però di contro c’è che gli occhi non mentono. Gli occhi non mentono. Lei ancora è un pochino presa, è combattuta. Sta un po’ di qui un po’ di lì. Senno lei questi cambiamenti non ce li avrebbe...ecco perché lei non si lascia andare così tanto. Ha il dubbio ancora. Lei ha ancora il dubbio di quello che vuole, perché nello stesso tempo vuole godersi questa esperienza da sola. Mi dispiace tanto per Javier.

A farle eco Ilaria ed Eleonora. Secondo quest'ultima, in particolar modo, il trasporto che Shaila ha verso Lorenzo è totalmente diverso da quello che ha nei confronti di Javier. Certa del fatto che l'ex tentatore di Temptation Island si stia rendendo conto della situazione, però, ha ammesso di essere molto dispiaciuta per lui: "Eh però se Javier capisce che lei ha il dubbio è un problema. Si vede negli occhi che soffre. Io la vedo strana questa situazione".

I dubbi di Ilaria sui sentimenti di Shaila

Sebbene Shaila Gatta abbia deciso di prendere le distanze da Lorenzo Spolverato e continuare la conoscenza solo ed esclusivamente con Javier Martinez, nella Casa del Grande Fratello c'è chi continua a pensare che tra di loro ci sia un'intesa molto speciale. Tra tutti, ad avere questa idea è proprio Ilaria Galassi. Secondo la concorrente tra i due c'è una simpatia particolare e, proprio per questo motivo, ha invitato l'ex velina di Striscia la Notizia a riflettere seriamente sui suoi sentimenti. I dubbi sollevati dalla sua compagna d'avventura, però, non ha minimamente smosso la giovane ballerina: tra lei e il concorrente milanese non potrà esserci alcun tipo di frequentazione. Ricordiamo che sia Shaila che Lorenzo sono al televoto insieme a Yulia Bruschi e Amanda Lecciso, e quindi rischiano di dover abbandonare definitivamente il gioco. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 21 ottobre su Canale 5.

