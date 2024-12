Grande Fratello, la clamorosa rivelazione di Luca Calvani su Jessica Morlacchi: "Ho la verità dalla mia parte"

News VIP

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, Luca Calvani si è lasciato andare con le nuove concorrenti Eva Grimaldi e Stefania Orlando e svelato un retroscena inedito riguardante Jessica Morlacchi.

Il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani inizia a farsi sempre più complicato nella Casa del Grande Fratello. A peggiorare la situazione è stato proprio l'attore che, parlando con le nuove concorrenti Eva Grimaldi e Stefania Orlando, ha svelato un retroscena davvero inaspettato sulla cantante romana.

Il retroscena inaspettato di Luca Calvani

Lunedì 23 dicembre 2024 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Luca Calvani ha fatto una rivelazione inaspettata su un retroscena legato al reality show condotto da Alfonso Signorini. Parlando con le nuove concorrenti Eva Grimaldi e Stefania Orlando, l’attore e conduttore ha rivelato che Jessica Morlacchi gli avrebbe proposto di inscenare una finta relazione probabilmente per attirare l’attenzione dei telespettatori e creare dinamiche più interessanti.

Tuttavia, Luca ci ha tenuto a specificare di aver rifiutato la proposta di Jessica, e di non averla rivelata in puntata per evitare problemi. "Dovevi dirle: "Jessica raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi" ha dichiarato la Orlando stuzzicando il concorrente toscano, che ha replicato affermando "A me non sembrava il caso di scendere così in basso. Ho la verità dalla mia parte". Come reagirà l'ex cantante dei Gazosa? Una cosa è certa: la rivelazione dell'attore stravolgerà ancora di più gli equilibri nella Casa e potrebbe aprire nuovi scenari e confronti.

La delusione di Jessica Morlacchi

Se da una parte Luca Calvani ha spiegato i reali motivi che lo hanno spinto ad allotanarsi da Jessica Morlacchi, quest'ultima si è lasciata andare a uno sfogo con Helena Prestes. Ripensando a quanto successo nelle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello, la cantante ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento ambiguo assunto dall'attore nei suoi confronti.

La Morlacchi ha raccontato a Helena di aver instaurato con Luca un rapporto molto forte e per questo sperava che tra di loro le cose potessero risolversi: "Non è una cosa che fa star bene, ma sto andando avanti". I due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini riusciranno a trovare un punto d'incontro o decideranno di continuare il loro percorso nella Casa separati?

L'appuntamento con il Gf è per lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto sono Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Bernando Cherubini, Emanuele Fiori e Javier Martinez. Chi uscirà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.