Grande Fratello, l'ex tronista Sara Tozzi su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Sono a caccia di fama"

In una recente intervista, Sara Tozzi, ex tronista di Uomini e Donne ed fiamma di Javier Martinez si è espressa a proposito di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello continua a far discutere e arrivano anche le parole dell'ex tronista Sara Tozzi - che Javier Martinez aveva corteggiato a Uomini e Donne - sui due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Sara Tozzi su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Sono a caccia di fama"

Ospite di Lorenzo Pugnaloni per il suo format Casa Lollo, Sara Tozzi ha deciso di dire la sua sulla nuova coppia nata all'interno del reality show del GF. Nella trasmissione il triangolo che si era formato tra Shaila, Lorenzo e Javier ha tenuto banco per diverse settimane, con inaspettati colpi di scena e la nascita della coppia degli Shailenzo, a discapito di Javier.

A subire molte critiche è stata Shaila Gatta, accusata di aver avuto un comportamento molto ambiguo con il pallavolista argentino e di essere stata poco chiara nei suoi confronti. Anche Sara Tozzi si è espressa su di lei e sulla veridicità del sentimento che la ballerina e il modello milanese proverebbero l'uno per l'altra. Secondo l'ex tronista si può parlare certamente di interesse, anche se non di sentimenti e che questo interesse reciproco si è formato in così poco tempo proprio perché i due gieffini vivino a stretto contatto, in un contesto nel quale non hanno alcun rapporto con l'esterno e che li ha portati perciò a essere molto uniti in breve tempo.

Tuttavia, l'ex tronista ha aggiunto che, nonostante possa dire che ciò che lega i due gieffini sia un interesse sincero, è altrettanto evidente che entrambi sono a caccia di fama. Come anche altri concorrenti all'interno della Casa - ha spiegato - Shaila e Lorenzo hanno compreso di essere molto più forti in coppia che come singoli giocatori e il gemellaggio al Gran Hermano è stato il colpo decisivo che li ha portati a unirsi. "Non so se sia amore vero, perché poi non li ho più seguiti, ma mi sembra una mossa per far parlare" ha proseguito, per poi tirare in ballo anche Alessandro Zarino, noto ex di Shaila ed ex tronista. Zarino e Sara Tozzi hanno vissuto insieme l'esperienza del trono classico e Sara ha ammesso che, fidandosi molto di lui, crede anche a ciò che l'ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato sull'ex fidanzata:

"Io non li conosco, però si vede che hanno fame di fama, entrambi. Hanno capito che questo mix funzionava, più della presenza di Javier in questa coppia, c’era più hype su loro due. Isolarli al Gran Hermano insieme ha velocizzato la cosa. Non so se è amore vero, perché dopo non ho più guardato, però sembra una mossa per far parlare. Ho letto le interviste sugli ex fidanzati di Shaila, lei aveva voglia di fare carriera."

GF, Sara Tozzi svela in che rapporti è rimasta con Javier Martinez

Sara Tozzi aveva già detto la sua su Javier Martinez dopo che Shaila Gatta al GF si era lamentata dell'eccessivo supporto che il pallavolista aveva ricevuto dal pubblico dopo che era stata resa nota la sua passione con Lorenzo.

L'ex velina aveva definito Javier "un diavolo" e una persona discutibile con cui era felice di non doversi più rapportare. A queste parole, Sara Tozzi aveva commentato che il suo ex corteggiatore era una persona corretta e trasparente e che anche quando aveva abbandonato il suo percorso come corteggiatore a causa di alcune voci su di lui, i due avevano avuto modo di chiarirsi.

Sara ha raccontato che Javier, anche dopo aver lasciato il programma, ha provato a contattarla e che quando poi lei ha preso la decisione di lasciare il programma i due si sono risentiti e hanno chiarito. Quando poi Sara è tornata single, lei e Javier hanno ripreso del tutto i contatti e sono rimasti in buoni rapporti. Sulla partecipazione del pallavolista al GF, l'ex tronista ha dichiarato che si aspettava una sua presenza in tv, perché era un suo forte desiderio:

"Mi aspettavo che prima o poi sarebbe arrivata questa notizia"

