Grande Fratello, l'ex tentatore Giovanni De Rosa svela tutta la verità sul flirt con Federica Petagna

L'ex tentatore di Temptation Island, Giovanni De Rosa, vuota il sacco e racconta come sono andate realmente le cose con la giovane concorrente del Grande Fratello, Federica Petagna: "Mi sono sentito preso in giro".

Federica Petagna continua a stare al centro del gossip per la sua vita sentimentale dopo Temptation Island. A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex tentatore Giovanni De Rosa che, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Casa Lollo, ha raccontato tutta la verità sulla sua frequentazione con la giovane concorrente del Grande Fratello.

La verità di Giovanni De Rosa

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Stefano Tediosi ha fatto il suo ingresso nella Casa e accusato Federica Petagna di aver frequentato anche un altro tentatore di Temptation Island oltre a lui. La concorrente ha negato, ma le sue parole non hanno convinto nessuno. A svelare tutta la verità ci ha pensato proprio Giovanni De Rosa che, in un’intervista rilasciata a Casa Lollo, ha raccontato come è iniziata la storia con l'ex fidanzata di Alfonso D'Apice:

Parlavamo tutti i giorni dopo il programma in un gruppo con lei e Titty Scialò. Mi sono esposto nei suoi confronti, le chiesi di venire in Spagna, ma lei non poteva venire fino alla fine delle registrazioni. Prendo l’aereo e vado a Napoli. Era fine settembre. Appena arrivo ci baciamo, abbiamo passato la serata insieme. Titty era con noi lo può testimoniare. Siamo stati 3 giorni insieme a baciarci, queste cose non le fai con un amico. Lei aveva detto che non si sentiva più con Stefano. Torno in Spagna e mi dice che è confusa. Dopo 2 giorni mi richiama lei e dice che le mancavo, ma che era anche attratta da Stefano. Lei non poteva stare senza sentirmi. Io l’ho sempre tutelata, altrimenti avrei parlato prima.

Dopo aver raccontato cosa è successo tra lui e Federica dopo Temptation Island, Giovanni ha svelato come ha scoperto che la giovane concorrente della nuova edizione del Grande Fratello stava frequentando anche il tentatore Stefano:

Ho saputo che era stata da Stefano mentre vedeva me, l'ho saputo dopo, speravo nella stessa sincerità che ho avuto io con lei. Mi stufo decido di chiudere, e lei mi cerca, mi chiama fino a che non è entrata al Gf. Abbiamo fatto cose importanti insieme. Mi aspettavo negasse tutto. Stefano ed io abbiamo parlato dopo che è uscita la segnalazione, gli ho detto la verità. Mi sono sentito preso in giro.

Giovanni De Rosa e le parole su Alfonso D'Apice

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Giovanni De Rosa ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità sul flirt nato con Federica Petagna dopo Temptation Island. Non solo. Il tentatore dell'ultima stagione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha colto l'occasione anche per rivolgere un pensiero ad Alfonso D'Apice, che al momento sta condividendo la sua esperienza al Grande Fratello insieme alla sua ex fidanzata e a Stefano Tediosi:

Mi dispiace per Alfonso che non sapeva nulla, io conoscevo la parte brutta di lui, quella che mi raccontava lei. A me ha sempre detto che Alfonso è un fratello, gli vuole bene, a lei dava fastidio che chiamava la mamma. Mi dispiace veramente per lui. Si vede è una persona innamorata. Ho tutti i messaggi che possono testimoniare, la stessa Titty può testimoniare.

Ricordiamo che Federica è al televoto, e quindi rischia l'eliminazione, insieme a Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Il pubblico di Canale 5 deciderà di salvarla o la eliminerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda il prossimo martedì 19 novembre 2024.

