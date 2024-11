Grande Fratello, l'amaro sfogo di Jessica Morlacchi: "Il livello è basso, anche quest'anno..."

News VIP

La chiacchierata concorrente Jessica Morlacchi commenta il cast e le dinamiche dell'attuale edizione del Grande Fratello rivelando di non aver approvato alcune scelte fatte dagli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le varie dinamiche amorose nate nella Casa del Grande Fratello hanno annoiato un pò tutti. Dopo Luca Calvani, che si è detto stanco che la diretta ruoti sempre attorno a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anche Jessica Morlacchi si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha criticato alcune scelte fatte dagli autori del reality show.

Jessica critica le scelte del Gf

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera martedì 19 novembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, alcuni concorrenti non stanno apprezzando la scelta degli autori del reality show di dare importanza sempre alle solite dinamiche amorose e i suoi protagonisti.

Anche l'ex cantante dei Gazosa, Jessica Morlacchi, è convinta che il popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sia ormai completamente incentrato su Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi.

"Devo stare chiusa in stanza dieci minuti per sentire quei discorsi... Il livello è veramente basso...il programma ha preso questo andazzo anche quest’anno e va bene. Il programma è questo". Le parole di Jessica sembrano fare eco a quelle pronunciate da Luca Calvani, che nei giorni scorsi si è lamentato dell'eccessivo focus sui triangoli amorosi nati nella Casa del Gf.

Il confronto tra Jessica e Federica

Jessica Morlacchi è finita al centro delle polemiche per il comportamento assunto nella Casa nei confronti di Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi. La concorrente, infatti, ha prima spinto il giovane campano tra le braccia di Federica Petagna durante un suo momento di debolezza e poi è andata a rivelare del bacio nascosto a Stefano Tediosi.

Il gesto ambiguo di Jessica ha fatto storcere il naso a Federica, che ha deciso di affrontare la sua compagna di avventura e chiarire una volta la sua posizione nei confronti del suo ex Alfonso e del tentatore dell'ultima stagione di Temptation Island, Stefano. Cosa succederà ora nella Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera martedì 19 novembre 2024 su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.