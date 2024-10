Grande Fratello, Jessica Morlacchi stronca Shaila Gatta: "Le importa solo di stare al primo posto e di arrivare in finale"

News VIP

Dopo Le Non è la Rai, anche Jessica Morlacchi si scaglia contro Shaila Gatta: l'ex cantante dei Gazosa critica duramente il comportamento assunto dalla ballerina nella Casa del Grande Fratello nei confronti di Javier Martinez.

Tutti contro Shaila Gatta sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. La ballerina, che ha negato di aver baciato Javier Martinez mentendo a tutti, è finita nel mirino di Jessica Morlacchi. Come riportato da Biccy, l'ex cantante dei Gazosa, oltre ad aver fatto una divertentissima imitazione della coinquilina, l'ha accusata di essere interessata solo ed esclusivamente alla visibilità.

Jessica Morlacchi contro Shaila Gatta

Shaila Gatta è stata sbugiardata da Javier Martinez. L'ex tentatore di Temptation Island ha rivelato che sotto le coperte la ballerina si è lasciata andare fin dai primi giorni e che è per questo motivo che lui ha preso malissimo il palo preso durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 21 ottobre 2024 su Canale 5. A criticare il comportamento ambiguo assunto dalla giovane campana nella Casa ci ha pensato anche Jessica Morlacchi che, parlando con il pallavolista argentino, ha confessato:

Quando io le ho chiesto del bacio lei ha negato tutto. Io però le ho creduto, poi scopro che ti baciava dai primi giorni…Non può fare del male così a uno che prova qualcosa? Ma che gli frega a lei?! Ma per lei è solo lavoro, l’ha detto anche a lui! A lei importa di stare al primo posto, prima in classifica e di arrivare in finale e che magari riesce a prendersi una parte nel film Natale a Cortina. Quello pensa lei. A 28 anni e c’è tante gente che come lei preferisce vivere così. Vuole recitare, fare la conduttrice. Poi il suo massimo è fare Natale a Cortina. Non voleva che si sapesse che vi eravate baciati. Comunque secondo me non è nemmeno interessata a Lorenzo. Io vi dico che lei non vuole nessun uomo qui dentro. Se lei è innamorata del GF? Hai capito tutto!

Shaila innamorata di Lorenzo

Se Javier Martinez continua a sbugiardare Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello, quest'ultima si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate nel GranHermano in Spagna. Parlando con le altre concorrenti del programma, la ballerina ha ammesso di essersi innamorata di Lorenzo Spolverato e di aver capito che per l’argentino c’era solo attrazione fisica: "Se sono innamorata di Lorenzo? Sì. Penso di sì. Boh! Ora non ho più paura di nulla perché questa cosa è così bella che non posso avere paura di una cosa bella. Che meraviglia! Io mi ero dimenticata dell’amore". Cosa succederà una volta tornati in Italia? Una cosa è certa: le rivelazioni rilasciate in Spagna dai due concorrenti alimenteranno le polemiche sia sui social che all'interno del reality show.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .