Grande Fratello, Jessica Morlacchi pronta a lanciare il suo nuovo singolo

Dopo l'esperienza al GF, Jessica Morlacchi è pronta a tornare nel mondo della musica, con un nuovo singolo: ecco tutti i dettagli

Jessica Morlacchi è stata tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello: dopo essere finita in nomination con Ilaria Galassi e Helena Prester a causa di alcune liti e comportamenti aggressivi nella Casa, l'ex cantante dei Gazosa ha chiesto di poter abbandonare il gioco. Alfonso Signorini l'ha poi riaccolta nella precedente puntata, permettendole di rientrare nel reality show e di confrontarsi con Helena e Luca Calvani, i due gieffini con cui aveva ancora un conto in sospeso. Terminata l'esperienza del GF, Jessica si è nuovamente dedicata alla musica e a breve uscirà il suo nuovo singolo.

GF, Jessica Morlacchi pronta a lanciare il suo nuovo singolo

Jessica Morlacchi è pronta a lasciarsi alle spalle l'esperienza del Grande Fratello per tornare al suo primo amore: la musica. L'ex gieffina, infatti, ha annunciato con un post sulla sua pagina Instagram di essere pronta a lanciare il suo nuovo singolo. Si tratta di un brano dal titolo Ambaradam e che arriverà su tutte le piattaforme digitali venerdì 24 gennaio.

Sui profili social di Jessica Morlacchi è stato già possibile ascoltarne una piccola parte e la canzone sembra essere stata accolta con molto entusiasmo dai fna. A corredo del post che lanciava il suo nuovo singolo, Jessica ha aggiunto:

"Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Sono emozionatissima di tornare in musica"

Dopo l'esperienza con i Gazosa, con i quali è diventata famosa grazie alla hit wwwmipiacitu, Jessica Morlacchi ha continuato l'attività di cantante da solista e ha poi partecipato a diverse trasmissioni in tv, nel ruolo di opinionista o ospite fissa.

GF, ecco le Anticipazioni di questa sera

Le anticipazioni della nuova puntata del GF ci svelano che dopo l'eliminazione dalla Casa, Jessica ed Helena hanno ancora qualche conto in sospeso con alcuni ex compagni di gioco. Questa sera avranno finalmente l’opportunità di confrontarsi e chiarire le loro posizioni, in un momento che si prevede essere tanto intenso quanto ricco di tensioni.

Spazio anche al tanto atteso incontro tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda con cui si vocifera che abbia avuto un flirt prima di entrare nel reality show. Tra i due ci sarà un faccia a faccia che si preannuncia carico di rivelazioni. Le voci sul presunto flirt hanno animato i social nelle ultime settimane, e ora il pubblico potrà finalmente scoprire cosa c’è di vero in questa storia.

Tommaso Franchi avrà la possibilità di riabbracciare la madre Ginevra, in un momento che si preannuncia essere carico di emozioni e commozione. Infine, l'attenzione si concentrerà sul verdetto del pubblico. Chi sarà il concorrente preferito tra Amanda, Bernardo, Lorenzo e Maxime? Il televoto è ancora aperto e il risultato potrebbe riservare sorprese clamorose. Solo uno di loro potrà aggiudicarsi l'ambito titolo di preferito, un ruolo che potrebbe influenzare significativamente le dinamiche future all’interno della Casa.

