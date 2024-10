Grande Fratello, Jessica Morlacchi nel caos: scontro di fuoco in diretta tra Pamela Petrarolo e la gieffina (VIDEO)

News VIP

Scontro di fuoco in diretta al Grande Fratello tra Pamela Petrarolo, che si è schierata apertamente dalla parte di Yulia Bruschi, e Jessica Morlacchi: "Sarebbe più giusto dire che rosichi per Giglio".

La puntata di ieri del Grande Fratello, che ha visto la prima eliminazione di questa edizione, è stata molto pesante per Jessica Morlacchi. L'ex cantante dei Gazosa, dopo essersi confrontata animatamente con Yulia Bruschi, si è resa protagonista di uno scontro di fuoco in diretta con Pamela Petrarolo.

Pamela Petrarolo contro Jessica Morlacchi

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri giovedì 3 ottobre 2024 su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Tra le protagoniste della serata anche Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi che, dopo le pesanti offese e accuse che si sono rivolte in diretta la scorsa settimana, hanno provato a chiarirsi, ma senza successo.

Nel corso della discussione tra le due, sono intervenuti anche gli altri concorrenti del Gf. In particolare, Pamela Petrarolo del trio Le Non è la Rai. Interpellata da Signorini, la showgirl ha letteralmente sbottato in diretta contro Jessica accusandola di aver assunto un comportamento aggressivo nei confronti di Yulia solo ed esclusivamente per gelosia di Giglio:

Comportamento esagerato e adolescenziale verso Yulia. Non ce l’abbiamo con Jessica, non ci piace il comportamento. Yulia ha mandato giù bocconi amari. Lei avrebbe voluto dire e fare molto di più, ma ha avuto la delicatezza e l’intelligenza che invece Jessica non ha [...] Ma non sarebbe più onesto dire ‘Sì, rosico perchè Yulia sta vicino a Giglio e vorrei sta al posto suo!’. Ma non è più giusto dire così?

Tutti contro Jessica Morlacchi

Tutti contro Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello. Il motivo? Ai concorrenti non sembra per niente piacere il comportamento ambiguo e fuori luogo assunto dall'ex cantante dei Gazosa, che al momento è tra i personaggi più forti e chiacchierati di questa edizione del reality show di Canale 5. In molti, infatti, si sono scagliati contro di lei: da Yulia Bruschi a Micheal Castorino fino a Le Non è la Rai, che l'hanno accusata di non essere vera e sincera, ma di essersi creata un personaggio per andare avanti nel gioco e creare dinamiche. Sarà davvero così? La maschera di Jessica sta per cadere del tutto?

