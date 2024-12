Grande Fratello, Jessica Morlacchi mette alle strette Alfonso D'Apice: "Ma ti piace Maria Vittoria?" (VIDEO)

News VIP

La concorrente del Grande Fratello Jessica Morlacchi è sempre più convinta che ad Alfonso D'Apice piaccia Maria Vittoria Minghetti, così lo mette alle strette per sapere la verità!

L'ultima diretta del Grande Fratello sembrava aver messo un punto al triangolo tra Alfonso D'Apice, Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi: la gieffina, infatti, ha scelto l'idraulico senese, dichiarando che con l'ex protagonista di Temptation Island non c'è altro che amicizia. Tuttavia, Jessica Morlacchi non è convinta che Alfonso veda Maria Vittoria solo come un'amica e ha deciso di mettere alle strette il gieffino.

GF, Jessica Morlacchi mette alle strette Alfonso D'Apice: "Ma ti piace Maria Vittoria?"

Dopo un nuovo confronto con Alfonso D'Apice, che aveva notato che Jessica Morlacchi si era allontanata da lui e voleva chiederle spiegazioni, la cantante dei Gazosa ha affrontato Alfonso e Maria Vittoria e ha indagato sui sentimenti di entrambi. Secondo Jessica, tra i due concorrenti del GF è accaduto qualcosa nel Tugurio, e la loro storia non ha avuto sbocchi perché entrambi hanno bloccato tutto sul nascere.

Sia Alfonso sia Maria Vittoria dichiarano che tra loro in Tugurio non è accaduto nulla e l'ex protagonista di TI ammette che non si è fatto avanti anche perché sapeva che la dottoressa romana era impegnata. "Vabbè, ma se ti parte la testa, ti parte" insiste Jessica, che poi bacchetta Alfonso:

"Ma quale sintonia e amicizia, a te, questa ragazza ti piace. Ma vedi come ridi?"

Dopo che Maria Vittoria si è allontanta, Jessica ha messo alle strette Alfonso, cercando di convincerlo a rivelare i suoi sentimenti su Maria Vittoria: il gieffino ammette che la dottoressa non era il suo tipo ideale, dal punto di vista dell'aspetto, ma che con lei si è sviluppata un'immediata sintonia e amicizia.

"Solo il tempo vi farà capire, a te, lei e anche Tommaso, come dovrà evolvere tutto. Tu però non ti privare della vostra amicizia, proprio perché è qualcosa di così bello" gli ha consigliato Jessica. Poco dopo, però, la cantante torna all'attacco: "Ma tu provi qualcosa per Maria Vittoria?" portando Alfonso ad ammettere che nutre una forte curiosità di conoscerla oltre l'amicizia.

GF, nuovo confronto tra Jessica Morlacchi e Alfonso D'Apice: "Ti sei allontanata a causa di Tommaso?"

Poco prima di questo confronto, Alfonso e Jessica si sono chiariti, poiché il gieffino era convinto di aver notato una certa freddezza nei suoi confronti da parte di Jessica. La sua idea è che la cantante dei Gazosa abbia deciso di prendere le distanza da lui, per non ferire Tommaso Franchi, anche lui interessato a Maria Vittoria.

Preoccupato di aver perso l'amicizia con Jessica, il gieffino ha deciso di affrontarla ed esporle le sue perplessità. Tuttavia, la cantante ha negato di aver preso le distanza da lui per difendere Tommaso, ma perché aveva percepito anche lei una certa freddezza da parte di Alfonso D'Apice ed era convinta dipendesse dalla nuova amicizia che era nata con Stefano Tediosi:

"Pensavo fosse per Tommi. Ho perso una persona dopo il tugurio (si riferisce a Maria Vittoria ndr) per pensare agli altri, non è la cosa giusta e quindi me ne frego. Se lei ci sta io sono contento"

La cantante ha poi affermato che spera che Maria Vittoria scelga liberamente e con il cuore, perché da amica desidera vedere felice la dottoressa: "Per me deve scegliere Maria Vittoria, da amica io sono pro felicità di Maria Vittoria".

