Grande Fratello: "Jessica Morlacchi ha provocato Helena Prestes, è invidiosa di lei", parla Nikita Pelizon

La discussa vincitrice della settima edizione Vip del Grande Fratello, Nikita Pelizon, ha criticato Jessica Morlacchi dopo la clamorosa lite con Helena Prestes. Ecco cosa ha rivelato l'ex gieffina!

La clamorosa lite scoppiata al Grande Fratello tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori dalla Casa. A commentare il grave episodio è arrivata Nikita Pelizon che, in un'intervista rilasciata nel programma radiofonico Non Succederà Più, si è scagliata contro la concorrente romana.

Nikita Pelizon contro Jessica Morlacchi

Il grave gesto di Helena Prestes contro Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha diviso la Casa e scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori. A commentare l'accaduto ci ha pensato Nikita Pelizon. Ospite nell'ultima puntata del programma radiofonico Non Succederà Più, la vincitrice della settima edizione Vip del reality show di Canale 5 ha voluto spiegare in modo più approfondito il suo punto di vista, criticando duramente la concorrente romana:

Questo poco amore nei confronti di Helena non so da cosa sia causato. Jessica voleva far sbottare Helena, lo ha proprio detto. Questa cosa per me è allucinante, è terribile come gioco. Le parole di Jessica hanno fatto sì che dopo mesi Helena sbottasse in questo modo. Non voglio giustificare il modo perché per come sono stata educata io non ha senso lanciare le cose. Al contempo c’è da marcare il fatto che si sta risvegliando in lei, dopo tre mesi di insulti gratuiti, il fatto che lei è cresciuta nelle favelas. Non è abituata a difendersi con la comunicazione sana, ma si doveva difendere come se fosse nella giungla. Jessica ha trovato il modo di far uscire questo suo lato che la fa soffrire e dovrebbe essere fermato questo comportamento...

E ancora:

Jessica l’ha fatto apposta, è una cosa studiata a tavolino. Anche in passato Jessica era andata contro Helena…Piuttosto evitala, ci sono altri venti concorrenti lì dentro. Conoscendo Helena ho notato che prima contava, nell’ultima settimana è proprio stanca a livello psico-fisico perché è un continuo. Jessica la provoca perché è un gioco, se gli altri vedono che sei la preferita hanno due reazioni: o ti massacrano per farti eliminare o mettono zizzania!

Dopo aver cercato di spiegare il comportamento di Helena, senza giustificarlo, Nikita ha detto la sua sui motivi che spingerebbero Jessica a non sopportare la modella brasiliana e a trovare sempre dei pretesti per stuzzicarla e farla arrabbiare nella Casa del Gf:

C’è anche da ricordare che Helena è bella, ha un cervello, è divertente ed ha un animo da bambina super creativa, ha un fisico pazzesco, sa parlare cinque lingue…E’ invidia quella di Jessica. Magari volevi fare il Grande Fratello per far parlare di te e tornare in auge, poi vedi che in ogni puntata si parla di Lorenzo, Shaila ed Helena. In più c’è un tipo che ti piace che però considera Helena, tipo Javier…questa cosa ti da fastidio. Ad Helena direi di farli sbottare ancora di più, li deve perc*lare come facevo io.

Tutti contro Helena Prestes: i concorrenti pronti a chiederne la squalifica

La violenta discussione tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes al Grande Fratello non è per niente piaciuta anche agli altri concorrenti ancora in gioco. Dopo aver assistito alla scena, in cui la modella brasiliana ha lanciato un bollitore pieno d'acqua alla cantante, alcuni vorrebbero chiedere seri provvedimenti.

Tra tutti, Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta starebbero pensando di chiedere la sua squalifica di Helena durante la prossima puntata del reality show di Canale 5. "Basta che se lo dico, qualcuno mi viene dietro. Io vorrei, è l'unico modo", ha detto il milanese seguito dal giovane idraulico, che ha sottolineato come il ‘piano' debba essere un'azione di gruppo e non del singolo: "Se lo si vuole fare, lo si fa tutti". "Mi sono vergognata a stare qua perché siamo tutti dei professionisti e siamo al macello. È una figura di me**a" ha concluso la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia.

Come deciderà di fare il GF? E come affronterà la delicata situazione Alfonso Signorini? Ricordiamo che, come se non bastasse, la produzione della trasmissione dovrà anche affrontare il grave comportamento assunto da Ilaria Galassi nei confronti di Helena. Pare, infatti, che la componente de Le Non è la Rai abbia spinto la modella brasiliana. L'appuntamento è per mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

