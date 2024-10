Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha corteggiato un ex tronista di Uomini e Donne? Spunta una segnalazione

News VIP

Spunta una segnalazione su Jessica Morlacchi, una delle concorrenti dell'attuale edizione del GF: a quanto pare la gieffina avrebbe corteggiato in passato un ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa sappiamo!

Jessica Morlacchi è una delle concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello ed è già finita al centro di alcune polemiche per il suo atteggiamento nei confronti di Yulia Bruschi. Sulla cantante dei Gazosa è arrivata di recete una segnalazione riguardo la sua vita amorosa: Jessica, infatti, prima di varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia ha corteggiato un ex tronista di Uomini e Donne, il noto dating show di Canale5.

GF, Jessica Morlacchi ha frequentato un ex tronista prima del reality? La segnalazione

Nella sua clip di presentazione, Jessica Morlacchi ha esordito dicendo che sperava di trovare un bel rugbista e innamorarsi di lui nella Casa. Detto fatto, gli autori del programma e Alfonso Signorini hanno deciso di porla al centro di un triangolo amoroso con Luca Giglioli e Yulia Bruschi. Tuttavia, mentre l'ex voce dei Gazosa ha ammesso subito di provare un certo interesse per il biondo Giglio, quest'ultimo le ha dato un due di picche - sebbene in maniera molto gentile - e ha manifestato simpatia per la bella Yulia.

Il pubblico non ha apprezzato la reazione di Jessica che ha criticato l'inquilina e le ha rinfacciato di avere un fidanzato fuori, ma di fare la gatta morta con Giglio. Se, ora, il cuore della Morlacchi sembra molto preso da Giglio, in passato sembra che abbia battuto molto forte anche per un altro volto della tv.

Infatti, stando a una recente segnalazione, Jessica Morlacchi avrebbe corteggiato in passato un ex tronista di Uomini e Donne. A svelare questo rumor è stato Amedeo Venza che, dalla sua pagina Instagram, ha raccontato che il tronista in questione sarebbe Luca Salatino, che ha preso parte sia al dating show sia all'ultima ediizone del GFVip. Il gieffino abbandonò il reality perché sentiva la mancanza della fidanzata, con cui poi ha chiuso dopo un anno di relazione e convivenza.

Venza ha svelato questo retroscena quando un fan gli ha scritto che trovava strano che Jessica si innamorasse sempre all'interno del reality:

" Sì, anche fuori, prima di entrare 'ha corteggiato' un ex gieffino, lo inondava di messaggi, che magicamente sono stati eliminati a ridosso del suo ingresso nella casa. [...] L'ex gieffino e ex tronista che riceveva fiumi di messaggi da parte di Jessica è L. S. E non capisco perché lei ha eliminato tutta la cha proprio prima di entrare al gf!"

GF, Jessica Morlacchi e la gelosia per Yulia Bruschi

Nell'ultima puntata del GF, andata in onda lunedì 30 settembre 2024, Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi hanno litigato furiosamente dopo che entrambe e Giglio sono stati protagonisti di un segmento dell'appuntamento del reality. Durante alcuni fuorionda le due gieffine si sono lasciate andare a diverse affermazioni molto forti. E sono arrivate a insultarsi e a tirar fuori argomenti delicati, come i disturbi alimentari.

Nel corso dei giorni successivi, in Casa si è respirato un clima teso e molti degli inquilini hanno preso le parti dell'una o dell'altra. Ma, la maggior parte dei gieffini si è detto contrariato dall'atteggiamento di Jessica e ha asserito che questo suo modo di comportarsi è assurdo. Contro di lei si sono schierati sia Tommaso Franchi, sia le tre vip di Non è la Rai, che hanno anche fatto diverse insinuazioni:

"Non è spontanea, siamo in tanti a pensarla così, qui dentro. Jessica è sveglia, ma non spontanea. Si è creata un personaggio"

