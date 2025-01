Grande Fratello, Jessica Morlacchi e Maria Vitttoria Minghetti muovono critiche ad Amanda Lecciso (VIDEO)

News VIP

Al GF cresce l'attesa per la puntata di questa sera e non si placano le critiche verso Amanda Lecciso: questa volta ad avere per lei parole dure sono Jessica Morlacchi e Maria Vittoria Minghetti.

Nella Casa del Grande Fratello di recente Amanda Lecciso è stata oggetto di numerose critiche: la gieffina si è attirata i dubbi e le antipatie di alcuni degli inquilini, come Shaila Gatta, ma anche le persone che fino a questo momento sembravano sostenerla, come Jessica Morlacchi e Maria Vittoria Minghetti. In particolare, qualche ora fa, le due gieffine hanno mosso diverse critica alla sorella di Loredana Lecciso, giudicandola duramente.

GF, Maria Vittoria e Jessica contro Amanda: "Non si mette mai in discussione, non ha personalità"

Jessica Morlacchi e Maria Vittoria Minghetti hanno decisamente cambiato idea su Amanda Lecciso: nel corso di un confronto, le due gieffine hanno ammesso di aver rivalutato il comportamento della showgirl, arrivando ad accusarla di "essersi attaccata molto al gioco". Secondo la dottoressa romana il distacco con Amanda non verrà neppure preso in considerazione nel corso della diretta di questa sera, lunedì 27 gennaio, su Canale 5: "Noi qui siamo solo contorni, ma lei non si mette mai in discussione...".

Maria Vittoria arriva a dichiarare che in realtà il distacco con Amanda è dipeso tutto dalla nomination che ha ricevuto, non dalla perdita della sua amicizia e che, in realtà, forse, non le ha mai voluto bene. "Tu sei sicura che lei ti voglia bene?" le chiede in maniera provocatoria Jessica, ricevendo un secco no dalla dottoressa romana.

A lei si aggiunge anche Jessica: l'ex vocalist ritiene che Amanda abbia cambiato idea troppo rapidamente su Luca Calvani e Helena Prestes, quando i primi mesi di gioco li aveva definiti falsi.

GF, Maria Vittoria dubita di Amanda: "Lei non mi ha mai voluto bene"

"Non ha alcuna personalità" afferma duramente Jessica, subito trovando appoggio in Maria Vittoria, che dichiara che "non spicca per nulla, se non per la dolcezza". Le due gieffine continuano ad analizzare il comportamento di Amanda, trovando diverse falle nel suo atteggiamento.

Entrambe giungono alla conclusione che Amanda Lecciso si sia legata di più al gioco, mentre all'inizio era molto meno coinvolta nel reality show, tanto che dichiarava di essere pronta a uscire in qualunque momento e che sarebbe stata comunque felice dell'esperienza vissuta.

A insospettire l'ex vocalist dei Gazosa è anche l'avvicinamento di Amanda a Maxime Mbandà: a suo dire, infatti, Amanda non avrebbe alcun tipo di sentimento per il rugbista e vorrebbe solo "sfruttarlo" per convenienza: "Non la riconosco più, prima non era così" conclude Maria Vittoria.

