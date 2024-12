Grande Fratello, Jessica Morlacchi e Helena Prestes fanno pace: "Non ce l'avevo con te" (VIDEO)

News VIP

A sorpresa, al Grande Fratello Jessica Morlacchi e Helena Prestes hanno appianato le loro divergenze e hanno fatto pace, dopo settimane di litigi e tensioni.

Le tensioni tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes al Grande Fratello sembrano essersi appianate: le due gieffine, infatti, dopo un primo chiarimento, hanno fatto pace e hanno chiarito ciò che le aveva portate a dividersi. Alla base dei loro litigi c'era la gelosia di Jessica nei confronti del legame che si era formato tra Helena e Luca Calvani. Ma dopo aver allentato i rapporti con l'attore, l'ex cantante dei Gazosa ha compreso che Helena non aveva alcuna colpa e ha cercato un confronto con la modella.

GF, Jessica e Helena fanno pace: "Non ce l'avevo con te"

In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 23 dicembre su Canale 5, nella Casa il rapporto tra Helena e Jessica sembra essersi appianato. Dopo essersi lasciata andare a una sorprendente confessione sulla modella, ammettendo di trovarla molto limpida e per nulla costuita, Jessica Morlacchi ha deciso di far pace con Helena Prestes.

Confrontandosi a bordo piscina, le due gieffine hanno affrontato il discorso delle loro divergenze, partendo dal motivo scatenante dei loro litigi: Luca Calvani. L'ex cantante dei Gazosa ha fatto un passo indietro, ammettendo che tra lei e Luca ci sarà solo amicizia, d'ora in poi, ma non più quel legame morboso e ambigui che ha scatenato tante perplessità anche tra il pubblico. "Quella con Luca è una cosa troppo delicata. Con Luca ci sarà solo amicizia, ma normale, non quella di prima, che stavamoo sempre insieme".

Helena a sua volta si è scusata se, in qualche occasione, può averla provocata con le sue parole e che non intendeva ferirla davvero: "Pensavo davvero che tra voi ci fosse solo amicizia. Quando ho fatto quella battuta, quella sulla gelosia, scherzavo. Non volevo ferirti". Ma anche qui, Jessica, sorprendendo, ha ammesso che non ce l'ha mai avuta con lei, ma che era arrabbiata con Luca.

GF, pace fatta tra Helena e Jessica: il confronto tra le due gieffine

Jessica e Helena hanno fatto pace e nella Casa del GF, almeno tra loro, sembra essere tornato il sereno. Durante il confronto a bordo piscina, l'ex cantante dei Gazosa ha ammesso di non aver mai avuto nulla contro Helena, ma che la sua rabbia era indirizzata a Luca Calvani. Dopo aver chiarito questo aspetto, Jessica Morlacchi ha chiesto come stesse vivendo questi giorni nella Casa.

Helena ha detto che finalmente si sentiva bene ed era merito di Zeudi, perché la sua vicinanza l'ha aiutata molto: "Lei è stata molto comprensiva, mi è stata tanto vicina, anche solo per stare accanto". Commentando l'ingresso di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, Helena ha ammesso di essere contenta del loro arrivo, perché "hanno portato una nuova energia nella Casa" e poi rivolgendosi a Jessica le ha ribadito che ora è anche più serena perché sente di aver chiarito con lei.

"Certo che abbiamo chiarito" ha concluso la cantante "per me già da ieri abbiamo chiarito, è tutto risolto tra noi" e l'ha poi abbracciata, allontanandosi dalla piscina insieme. Jessica aveva già fatto un importante dietrofront con Helen, quando aveva ammesso, parlando con Shaila e Pamela, di trovarla molto trasparente: "Mi fido di lei, del suo comprotamento, la capisco nel suoi pregi e difetti".

