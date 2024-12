Grande Fratello, Jessica Morlacchi dura contro Luca Calvani: "Ti hanno proprio graziato, tante cose non tornano"

News VIP

Credendo di non essere ripresa dalle telecamere del Grande Fratello, Jessica Morlacchi svela gli altarini di Luca Calvani e lo mette letteralmente all'angolo: ecco cosa ha dichiarato la discussa cantante romana all'attore.

L'ambiguo rapporto nato nella Casa del Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani continua a fare discutere. Nella diretta di ieri, i due concorrenti si sono resi protagonisti di un nuovo confronto, alla fine del quale la cantante romana, credendo di non essere ripresa dalle telecamere, ha smontato tutti gli altarini.

Jessica Morlacchi mette all'angolo Luca Calvani

Jessica Morlacchi e Luca Calvani si sono resi protagonisti dell'ennesimo confronto durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Da qualche settimana, i due concorrenti discutono perché lei pensa che l'attore l'abbia in qualche modo illusa. Il confronto di ieri, però, è finito con una serie di rivelazioni inaspettate. Colpita da alcuni confessionali, la cantante romana ha svelato non solo quanto accaduto tra loro sotto le coperte, ma ha anche parlato di messaggi in codice che il concorrente e il compagno Alessandro si sarebbero inviati a distanza e con la complicità di "un assistente inconsapevole":

Mi è stato detto dieci giorni fa, che è stato avvisato con delle parole in codice. Mi ha detto guardandomi negli occhi ‘ama, sogna, esagera’. Delle cose che gli sono state riportate tramite i nostri assistenti. Delle parole in codice tra lui e Alessandro, che si lanciavano dei messaggi. Luca mi ha detto ‘da casa mia tutto ok.

Calvani ha cercato di difendersi dalle accuse cercando di spiegare la situazione, ma le sue parole non hanno convinto nessuno. Non contenta, subito dopo il confronto in diretta, Jessica è tornata a stuzzicare Luca. Come riportato da Biccy, credendo di non essere più collegata con Alfonso Signorini, la concorrente ha rivelato all'attore che il Gf l'ha veramente graziato:

Ti hanno fatto uno sconto che nemmeno te ne rendi conto… ti hanno proprio graziato. Tu hai un po’ tremato e hai pensato ‘è meglio che mi riappacifico con lei’. Perché ci sono delle cose che non mi tornano, sono sincera e diverse cose non tornano.

Un dolce messaggio per Luca

Il “caso” Calvani-Morlacchi continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Se Jessica continua ad accusare l'attore di averla illusa e di aver avuto atteggiamenti ambigui nei suoi confronti, quest'ultimo ha accusato l'amica di aver trasformato il loro bel rapporto “in una soap opera di quarta” categoria.

Il colpo di scena è arrivato ieri sera, quando a parlare è stato proprio il compagno di Luca, Alessandro Franchini. L'imprenditore di Viareggio, con cui fa coppia dal 2016, gli ha mandato una dolcissima lettera in cui lo ha invitato a proteggere la loro storia d'amore da fraintendimenti e terze persone:

Amore mio, ho bisogno di raggiungerti. Sono passati tre mesi e la tua assenza e quello che sta accadendo mi stanno facendo processare quanto mi manchi [...] Ho bisogno che tu chiarisca questa situazione. Devi pensarci tu, non posso venire io. Non voglio che si pensi che quello che sta succedendo mi vada bene. Non vorrei che il mio nome non venisse più utilizzato da persone che non sanno chi sono e non sanno chi siamo. Vorrei che tu continuassi questo percorso a testa alta, fiero di quello che ti aspetta fiuori. Mi fido di te. Non permettere a nessuno di fraintendere i tuoi gesti. Non ti meriti quello che stai vivendo ma ti deve servire come lezione. Difendimi, difendici.

