Grande Fratello, Jessica Morlacchi dura contro Luca Calvani: "Starà benissimo senza di me" (VIDEO)

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi per colpa di Helena Prestes. La cantante si sente tradita dall'attore, reo di non averle dato il giusto peso.

Tensione al Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Se quest'ultimo ha rivelato che vorrebbe sentirsi libero di essere amico di chiunque all'interno della Casa, l'ex cantante dei Gazosa si è lasciata andare a uno sfogo con Amanda Lecciso e Giglio in cui ha duramente criticato l'atteggiamento assunto dall'attore nei suoi confronti.

Le dure critiche di Jessica a Luca

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 16 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Jessica Morlacchi e Luca Calvani stanno vivendo un momento delicato della loro amicizia. L'attore vorrebbe sentirsi libero di essere amico di chiunque all'interno della Casa, mentre la concorrente romana non accetta che lui sia così legato a Helena Prestes.

Anche Helena è stupita dall'atteggiamento di Jessica e non riesce a capire come mai un personaggio di rottura come lei, si sia schierata con il gruppo per andarle contro. A cercare di farla ragionare ci ha pensato Amanda Lecciso. Dopo aver sentito la versione di Luca, che ha confessato di essere davvero stanco della situazione eccessiva ed esagerata che si è creata nella Casa del Gf, la sorella della nota Loredana ha cercato di far ragionare l'amica, ma invano.

Jessica, infatti, è rimasta ferma sulla sua posizione nei confronti di Luca. La simpatica cantante romana ha ammesso di non avere nessuna intenzione di passare come una provocatrice e di essersi sentita profondamente tradita dall'attore, che ha deciso di donare amore e protezione solo alla modella brasiliana:

Mi dice le cose e poi si comporta in modo diverso, mi ha fatto passare per cret**a. Lui decanta che io sia la persona che ha scelto, la persona a cui dovrebbe stare accanto e proteggere. Ha scelto un'altra persona. Quando lo capirà farà dei passi indietro. Se rinsavisce e mi dà il giusto peso e non mi prende per cret**a davanti a lei (riferendosi a Helena ndr) allora posso fare dei passi indietro. Starà benissimo senza di me qua dentro.

Le clamorose anticipazioni del Gf

Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, la produzione del Grande Fratello ha finalmente deciso di svelare il mistero. Con un promo ufficiale, è stato annunciato che Stefania Orlando ed Eva Grimaldi entreranno nella Casa durante la diretta di lunedì sera, regalando ai telespettatori una delle sorprese più attese di questa edizione.

"Nella casa delle emozioni non ci sono certezze e i colpi di scena non sono certo finiti. Stefania orlando ed Eva Grimaldi stanno per riaprire la porta rossa… e non saranno sole!" si legge sulla pagina social della trasmissione. Di chi si tratta? Si vocifera di un possibile ingresso di Maica Benedicto, l'ex concorrente spagnola che potrebbe agitare ulteriormente le acque tra Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Ma non è finita qui perché, oltre ai nuovi ingressi, rumor parlano del ritorno di Sonia Bruganelli e di Yulia Bruschi, l'ex gieffina che ha abbandonato il gioco per motivi personali. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda lunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5.

