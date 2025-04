Grande Fratello, Jessica Morlacchi confessa: "Ora che ho vinto il GF punto a Sanremo"

News VIP

Jessica Morlacchi è la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello e ha rivelato che il suo prossimo obiettivo è poter partecipare al Festival di Sanremo.

Jessica Morlacchi è la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello: l'ex cantante dei Gazosa è riuscita a trionfare anche sulla leonessa del reality, Helena Prestes, e ha rivelato che ora il suo sogno è arrivare a cantare sul palco del Festival di Sanremo.

GF, Jessica Morlacchi rivela il suo nuovo sogno: "Punto a Sanremo, dopo aver vinto il Grande Fratello"

In un'intervista al settimanale Oggi, la vincitrice del GF ha raccontato della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, del suo legame con Luca Calvani e del suo nuovo sogno: poter cantare sul palco dell'Ariston. All'interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Jessica Morlacchi si era distinta inizialmente per la simpatia e l'ironia con cui si approcciava agli alti inquilini. Non erano mancate le liti con Yulia Bruschi, a causa dell'amore non corrisposto per Luca Giglioli, né un legame insolito che era nato con Luca Calvani, nel quale amicizia e amore sembravano sfumarsi, nonostante da anni l'uomo avesse una relazione stabile con il compagno.

Jessica è stata anche protagonista di una lite accesa con Helena Prestes, culminata con il lancio del bollitore da parte della modella e la decisione degli autori di mandare entrambe a un televoto d'ufficio. Una decisione che Jessica non aveva tollerato e che l'aveva portata ad autoeliminarsi. Nella Casa, tuttavia, sia lei che Helena erano tornate dopo poco più di una settimana, grazie al ripescaggio del pubblico a casa. E da lì, Jessica Morlacchi aveva assunto un nuovo atteggiamento: più pacato, meno litigioso, ma non per questo dimesso. Un cambio di rotta che le ha permesso di arrivare a essere la prima finalista e a vincere il Grande Fratello.

Al settimanale Oggi, Jessica ha però rivelato che, sebbene abbia amato l'esperienza nella Casa del GF, non ha dimenticato che il suo primo grande amore è il canto e ha confessato che ora che ha vinto il reality show e il suo nuovo album, Ambaradam, ha debuttato a gennaio, punta al palco dell'Ariston e al Festival di Sanremo: "Mi hanno detto che la tv fa per me, per via della mia ironia, ma il mio amore grande è il canto. A gennaio è uscito Ambaradam, il mio nuovo singolo, perché voglio tornare a cantare. Obiettivo Festival di Sanremo, voglio provarci".

GF, Jessica commenta la fine della storia tra gli Shailenzo

Jessica Morlacchi ha anche detto la sua sulla rottura degli Shailenzo, all'indomani della finale del GF: nel corso dell'ultima serata del reality show l'ex velina Shaila Gatta è ritornata nella Casa e ha deciso di chiudere la sua relazione con il modello milanese Lorenzo Spolverato, sorprendendo il pubblico.

Sulla fine della storia d'amore degli Shailenzo, Jessica ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla decisione di Shaila, poiché prima di uscire dalla Casa lei e Lorenzo erano molto innamorati e si erano ritrovati dopo un periodo di lontananza.

L'ex cantante dei Gazosa non ha nascosto di aver ricordato alla ballerina che la storia con il modello non sarebbe durata molto, ma al contempo è convinta che tra loro non sia davvero tutto finito: "Loro sono meravigliosi insieme ma litigano spesso, ci sono troppe incomprensioni. Non credo che tra loro sia finita al 100%. Credo che debbano parlare, chiarirsi e poi quello che sarà sarà."

Scopri le ultime news su Grande Fratello