Grande Fratello, Jessica Morlacchi confessa di avere una cotta per Luca Giglioli

Nella serata di ieri, Jessica Morlacchi parlando con le sue compagne d'avventura al Grande Fratello, ha ammesso di avere un interesse per parrucchiere reggiano, Giglio.

Nella serata di Ieri, Jessica ha deciso di aprirsi con alcune delle sue compagne d'avventura, condividendo con loro i suoi pensieri più intimi. La giovane confessa di aver sviluppato un interesse per Giglio, (Luca Giglioli) ma ha anche spiegato di essere incerta sulle sue intenzioni e che la mancanza di segnali da parte sua l'hanno portata, negli ultimi giorni, a prendere le distanze.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi confessa un interesse per Giglio. Lorenzo Spolverato lo sprona a lasciarsi andare

"Secondo me, a lui non gli piaccio," ha ammesso la Morlacchi con una nota di delusione, aggiungendo che non desidera legarsi troppo per evitare di soffrire: "Non voglio legarmi".

Shaila, vedendo l’amica in difficoltà e volendo aiutarla, ha cercato invece di spronarla. “Dobbiamo fare qualcosa,” ha esclamato entusiasta, cercando di coinvolgere Helena e Ila nel trovare una soluzione. Mentre Helena ha suggerito a Jessica di abbandonare la frequentazione, Ila ha rivelato di aver già provato a parlare con Giglio. Tuttavia, le risposte del ragazzo non sono state incoraggianti: ha chiarito che tra lui e Jessica non c’è altro che una semplice amicizia.

Jessica, amareggiata, spiega di essersi allontanata non solo perché ha iniziato a provare qualcosa per Giglio, ma anche perché sospetta che lui possa avere già qualcuno fuori dalla casa. “Non ha detto che è la sua fidanzata,” ha ribattuto Shaila, lasciando uno spiraglio di speranza.

La situazione appare complessa. Da una parte, Jessica sembra realmente attratta da Giglio, ma dall’altra non vuole rischiare di dichiararsi senza essere certa dei sentimenti di lui. Grazie al supporto delle sue amiche, riuscirà forse a ottenere le risposte che tanto cerca, o finirà per distaccarsi definitivamente per proteggere il suo cuore?

La situazione tuttavia non è affatto sfuggita agli uomini della Casa. Lorenzo Spolverato infatti, si è accorto dell'interesse di Jessica nei confronti di Giglio e al suo compagno d'avventura l'ha spinto a lasciarsi andare perché la Morlacchi è un concorrente forte. Il discorso di Lorenzo è stato messo immediatamente sotto accusa dal rumoroso popolo internauta:

"Lei è forte qua, puoi fare un bel percorso. Ogni tanto, qualcosina… Per arrivare a o capire capire cose di… non te ne deve fregare, sei troppo protettivo, troppo bravo."

non lorenzo che suggerisce a giglio di starci con jessica perché è forte al televoto #grandefratello RATTO pic.twitter.com/V1MG1LIEGn — deLune🫧 (@Nonsopiukisono) September 28, 2024

