Grande Fratello, Jessica Morlacchi affronta Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, che sbottano: "Tutto cambia ogni giorno"

Jessica Morlacchi non molla al Grande Fratello: la concorrente romana torna a fare delle insinuazioni sugli autori del reality show e affronta le nuove concorrenti Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda martedì 7 gennaio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, Jessica Morlacchi ha fatto nuove insinuazioni sugli autori del reality show di Canale 5 e affrontato le due nuove concorrenti Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Jessica Morlacchi, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi a confronto

Nella Casa del Grande Fratello, diversi concorrenti hanno preso di mira Helena Prestes, accusandola di essere in qualche modo ‘protetta’ dalla produzione. Dopo Lorenzo Spolverato, anche Jessica Morlacchi si è lasciata andare a un’altra insinuazione sugli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: "Non è carino quello che è successo eh? Non è per niente carino, non possono mandare in onda solo quello che fa piacere a loro".

Non contenta, la Morlacchi ha poi deciso di affrontare anche Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Con tono allusivo, la cantante si augura che le due nuove concorrenti si trovino davvero bene con certe persone e non lo facciano solamente per strategia. Parole che hanno provocato la reazione immediata della bionda showgirl, che ha invitato la romana a ritrovare la propria energia, voltare pagina e crearsi nuovi punti di riferimento:

È una tua riflessione. Non mi lascio condizionare da queste cose. Mi stupisce il fatto che tu trovi tanta energia, quasi nel mettermi in guardia da alcune situazioni, da alcune persone, però non abbia trovato l'energia per fare una chiacchierata con me...qua dentro si parla di tutto e di tutti. È impossibile parlare con voi. Secondo me è tutto troppo...nella Casa del Gf le situazioni cambiano ogni giorno. Cerca di fare come l'acqua, modellati e modificati. Non ti fossilizzare su una situazione. Si va avanti.

Nonostante le parole di Stefania, però, Jessica è rimasta ferma sulla propria posizione. Avendo perso l'amicizia sia di Amanda Lecciso che Luca Calvani, la concorrente romana ha ammesso di sentirsi spaesata e che ci vorrà un po' di tempo prima di tornare in carreggiata. Riuscirà la cantante a vedere il buono di questa esperienza?

Le parole di Eva e Stefania su Jessica

Eva Grimaldi e Stefania Orlando sono tornate a parlare del confronto avuto con Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello. Senza mezzi termini, l'attrice ha confessato di non riconoscere più l'ex cantante dei Gazosa: "Non la riconosco o magari è questa". Un pensiero condiviso anche dalla showgirl ed ex Vippona della quinta edizione Vip della trasmissione, che ha ammesso di averla trovata molto cambiata.

Entrambe le concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini non hanno apprezzato di essere state messe in guardia dal gruppo composto da Helena Prestes e Luca Calvani visto che sanno molto bene come approcciarsi e valutare la situazione. "Non è quella che io ho conosciuto io" ha dichiarato con amarezza l'attrice "È brutto che dica che ci lavorano i fianchi. Ci offende. Lei è furba e noi siamo cre**ne. Questa cosa non mi piace".

Una cosa è certa: sia Eva che Stefania non si faranno abbindolare o condizionare da nessuno e giudicheranno solamente seguendo le loro sensazioni. Ricordiamo che il Gf tornerà in onda eccezionalmente il prossimo martedì 7 gennaio 2025. Non solo. A partire dalla settimana successiva, il programma di Canale5 manterrà il doppio appuntamento, ma il lunedì e il giovedì. I concorrenti al televoto sono le veterane Helena e Shaila e i nuovi arrivati Bernardo e Stefania.

