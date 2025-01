Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "A Helena ho chiesto scusa, Luca è stato falso. Memo Remigi? Abbiamo chiarito tra noi

News VIP

Ospite a Verissimo, Jessica Morlacchi ha rivelato come ha vissuto l'esperienza al GF, con gli scontri tra Helena Prestes e Luca Calvani, ma ha anche rivelato un particolare su quanto è accaduto con Memo Remigi più di un anno fa.

Jessica Morlacchi è stata ospite di Verissimo, nella puntata in onda oggi pomeriggio, sabato 18 gennaio, su Canale 5. Dopo aver volontariamente lasciato il Grande Fratello, di cui è stata una delle protagoniste più chiacchierate, l'ex vocalist dei Gazosa ha deciso di raccontarsi nello studio di Silvia Toffanin, svelando alcuni retroscena sulla sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorin e non solo.

GF, Jessica Morlacchi su Helena Prestes e Luca Calvani: "A Helena ho chiesto scusa, ma la persona che mi ha deluso di più è Luca Calvani"

Jessica Morlacchi è stata protagonista di alcune liti molto violente con Helena Prestes, una delle quali culminata con il famoso lancio del bollitore. In seguito a questa vicenda, la cantante e la modella brasiliana sono state mandate in nomination d'ufficio come punizione per volere del GF, un provvedimento che Jessica non ha accettato e che l'ha portata ad abbandonare il reality show. "Ho abbandonato con grande dolore" ha detto a Verissimo "perché non mi andava di essere messa sullo stesso piano di una persona che mi ha lanciato un bollitore. So di avere la lingua tagliente e pungente, ma non era giusto".

Jessica si è detta dispiaciuta di aver dovuto abbandonare la Casa, ma è stata una decisione che ha preso per preservare sé stessa, perché cedendo alle provocazioni di Helena ha fatto emergere la parte peggiore di lei. Con la modella, ha aggiunto Jessica, ci sono stati alcuni chiarimenti (l'ex cantante dei Gazosa è tornata nelle ultime due puntate del GF per un confronto), e le è dispiaciuto che tra loro sia finita così: "Ho passato dei momenti molto carini con Helena, c'erano sempre momenti di dialogo e scontro. Forse se fossi rimasta nella Casa, avremmo fatto pace".

Su Luca Calvani il giudizio dell'ex gieffina è completamente diverso. Per Jessica, Luca è una persona falsa e che l'ha delusa molto: "Pensavo di aver trovato un amico. Tutto è alterato dalla convivenza lì dentro, ma lui mi ha deluso. Sono arrabbiata con lui, pensano che io sia infuriata con Helena, ma non è così. Mi ha deluso, mi ha fatto un volta faccia improvviso, tanta falsità e gioco". Al contrario di lei, prosegue lo sfogo Jessica, che è sempre stata vera e sincera, tanto da aver portato sé stessa nel bene e nel male nella Casa. "Ero al limite e non volevo che uscisse altro, perciò, ho abbandonato la Casa. Non è stata una scelta facile".

Uscendo dal reality, Jessica ha perso la speranza di poter vincere il GF, un sogno che coltivava da anni, visto che fin da ragazzina ha seguito il reality show.

Jessica Morlacchi sui suoi attacchi di panico e sul rapporto con Memo Remigi

Ex bambina prodigio della musica, grazie alla band dei Gazosa con cui ha trionfato a Sanremo Giovani, Jessica ha raccontato di non aver saputo gestire il successo e la vita da giovane star della musica ha iniziato a pesarle, tanto che negli anni ha sofferto di attacchi di panico: "Ero troppo piccola per capire l’importanza di quello che stavo facendo, forse troppi impegni, troppi viaggi, troppo lavoro…Iniziava a pesare questa vita. Ho iniziato ad avere attacchi di panico, i miei genitori pensavano fosse un calo di zuccheri. Da lì ho avuto sempre più attacchi che sono orrendi, ogni tanto tornano a trovarmi".

Jessica è tornata a parlare anche della molestia subita da Memo Remigi a ottobre 2022: all'epoca erano entrambi parte del cast del programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno e il cantante aveva fatto scivolare la sua mano sul suo fondoschiena. La questione suscitò un grande clamore e portò al licenziamento di Remigi dalla trasmissione.

Memo Remigi è anche lui ospite di Verissimo e Silvia Toffanin ha chiesto all'ex gieffina se per caso volesse incontrarlo e poter chiarire con lui. A sorpresa l'ex gieffina ha rivelato che lei e Remigi si sono poi chiariti in privato:

"Volevo incontralo Memo perché dopo poco tempo ci siamo chiariti tra di noi, abbiamo preferito non farlo sotto i riflettori. Di base c’era un bene profondo, abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi insieme, ci siamo sentiti al telefono. Ci siamo sentiti ad agosto quando gli ho raccontato del Grande Fratello e lui mi ha fatto un in bocca al lupo. Ci vogliamo bene, io perdono le brave persone, non c’è un motivo per continuare ad essere arrabbiati. Le cose possono succedere però poi si parla e si capisce che l’amicizia non era da buttare."

