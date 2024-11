Grande Fratello, Javier Martinez rivela a Helena Prestes i suoi sentimenti: "Non mi sei mancata..."

News VIP

Al GF, Javier Martinez ha deciso di essere del tutto sincero con Helena Prestes, con la quale c'era stato un avvicinamento, e dirle ciò che prova davvero per lei.

Nelle ultime settimane, al Grande Fratello, Javier Martinez e Helena Prestes si sono avvicinati molto, tanto che nella Casa non sono mancati rumors che presto sarebbe nata una nuova coppia. Con la divisione dei gieffini, voluta dagli autori e da Alfonso Signorini, e la loro permanenza nella casa e nel Tugurio, però, sono emersi i reali sentimenti di entrambi. Confrontandosi con la modella brasiliana, Javier ha voluto rivelarle ciò che prova davvero nei suoi confronti.

GF, Javier Martinez a cuore aperto con Helena Prestes: "Non mi sei mancata dal punto di vista sentimentale"

Dopo aver espresso i primi dubbi, parlando con Maria Vittoria Minghetti, sui reali sentimenti per Helena Prestes, Javier Martinez ha deciso di confrontarsi con la modella e di chiarire ciò che prova per lei. Il pallavolista le ha spiegato che, nonostante una prima confusione iniziale, la loro distanza dovuta alla divisione dei gieffini tra Casa e Tugurio, gli ha permesso di chiarirsi le idee e comprendere che ciò che prova per lei non va oltre una bella amicizia.

Javier ha voluto essere chiaro sulle sue emozioni e le ha rivelato di non aver sentito la sua mancanza a livello sentimentale: "Stare nel tugurio mi è servito, ci sono delle cose tue che mi piacciono, la tua bontà, i tuoi abbracci, sono qualità che cerco in una ragazza, ma non ho sentito la tua mancanza a livello sentimentale". Il pallavolista ha però voluto aggiungere che non vuole perdere la sua amicizia, perché è preziosa, ma che dopo questo chiarimento la loro vicinanza fisica dovrà limitarsi, perché non vuole che ci siano fraintendimenti. "Sarà più come con Maria Vittoria" ha concluso Javier.

Il pallavolista si riferiva ai baci e alle effusioni che ci sono state con la modella nella scorsa settimana e che hanno portato lui e Helena a chiedersi se tra loro potesse esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. Javier non aveva nascosto un certo interesse per la modella e ne aveva parlato anche con Maria Vittoria, Amanda Lecciso e Alfonso D'Apice, ma dopo l'entusiasmo iniziale, il pallavolista ha compreso che tra lui e la modella non può esserci nulla di sentimentale.

GF, Javier e Helena: "Mi è sempre piaciuto stare con te, ma..."

Helena non si è mostrata molto dispiaciuta, perché anche lei ha compreso che ciò che la lega a Javier non è che un sentimento di amicizia e complicità.

La modella ha dichiarato che, secondo lei, non c'era neppure bisogno di chiarirsi, ma che ha apprezzato il gesto di Javier. Quest'ultimo ha poi deciso di affrontare un altro argomento molto delicato con la gieffina: la sua convinzione che resterà per sempre da sola e che non troverà mai l'amore.

Già nell'ultima diretta del GF, Helena ha sottolineato che per lei è molto difficile trovare la persona giusta e che, nonostante provi a capire dove sbaglia, non sa ancora cosa faccia "scappare" i suoi pretendenti. La modella ha dichiarato che per lei, ora, è molto più facile essere amata dagli amici e che per lei è molto importante avere l'affetto delle persone che la circondano: "Mi piace abbracciare, baciare e ora per me è più facile ricevere affetto dagli amici".

