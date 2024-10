Grande Fratello, Javier Martinez riceve un messaggio dai fan. La reazione di Shaila Gatta non passa inosservata

News VIP

Arrivano nuovi messaggi per i concorrenti del GF e per la prima volta anche Javier Martinez ne riceve uno dedicato interamente a lui. Ai fan non è passata inosservata la reazione di Shaila Gatta al messaggio.

Da quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto ritorno al Grande Fratello le dinamiche nella Casa sono cambiate e diversi gieffini si sono apertamente schierati contro la coppia. Il più deluso da Shaila è stato sicuramente Javier Martinez, che si è sentito preso in giro dall'ex concorrente di Amici. L'insofferenza verso l'ex velina e il modello milanese è stata espressa anche dai fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini e in onda su Canale5. In queste ore, sono arrivati i nuovi messaggi per i gieffini da parte del pubblico e uno rivolto a Javier ha scatenato una forte reazione in Shaila Gatta.

GF, Javier riceve un messaggio dai fan: "Vola alto, l'Italia sa"

Dopo un lungo tira e molla, Javier credeva di aver conquistato il cuore di Shaila e aveva trascorso con lei una settimana di effusioni e confidenze sotto le lenzuola nel cuore della notte. Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, la gieffina, durante la penultima puntata andata in onda su Canale5, ha dichiarato di non avere per il pallavolista alcun tipo di sentimento e che non se la sentiva di aspettarlo fuori dal reality nel caso fosse uscita.

Dopo una finta eliminazione, dietro cui si celava per Shaila e Lorenzo un gemellaggio al Gran Hermano, all'insaputa degli altri inquilini, la coppia ha fatto ritorno al GF e Javier ha assistito sbigottito al cambio di scenario che gli si è presentato. Non solo Shaila aveva deciso di chiudere con lui, ma in quella settimana al Gran Hermano si era avvicinata a Lorenzo e ora i due erano ufficialmente una coppia. Nonostante la forte delusione, Javier in diretta ha mantenuto il suo sangue freddo e ha dichiarato che da questo momento per lui Shaila non esisteva più, se non come inquilina della Casa.

Di fronte al suo comportamento così corretto, i fan hanno preso le difese di Javier e hanno deciso di mostrargli apertamente il loro sostegno inviandogli un aereo con tanto di messaggio indirizzato soltanto a lui.

In passato, infatti, non erano mancati gli aerei per gli Shailenzo o per la coppia Javi/Shaila, ma questa volta la dedica e l'affetto dei fan sono stati tutti per il pallavolista. Nel cielo azzurro sopra la Casa è volato così un breve, ma significativo messaggio, che ha scatenato non poche reazioni: "Vola alto, Javi. L'Italia sa".

GF, Shaila in lacrime dopo il messaggio dei fan a Javier

Al passaggio dell'aereo con il messaggio dedicato a Javier hanno assistito diversi gieffini, tra cui Shaila Gatta. L'ex velina non è riuscita a trattenere una reazione piuttosto emotiva di fronte alla frase scelta dai followers del pallavolista ed è scoppiata a piangere.

Non è la prima volta che Shaila ha una simile reazione: dal suo ritorno, infatti, la gieffina ha ammesso di avvertire molto il distacco dagli altri inquilini e che non comprende il perché di tutto quest'odio nei suoi confronti.

Nel video ripreso dalle telecamere della Casa, si vede l'ex velina da sola seduta in giardino mentre si dispera e si lamenta, senza però pronunciare alcuna parola. Shaila ha anche portato le mani al volto e ha continuato a piangere tenendole premute sul viso: a detta di molti, perché in realtà starebbe solo fingendo. Un'ipotesi che non sarebbe da escludere, visto che solo nella giornata di ieri aveva definito Javier "un diavolo", affermando di essere contenta che tra loro non avesse funzionato, perché il gieffino non le ispirava fiducia.

