Grande Fratello, Javier Martinez non molla Shaila: "Magari una notte sola ci poteva stare, ma non cinque notti di seguito"

News VIP

Al Grande Fratello, il pallavolista argentino, chiacchierando con Enzo Paolo Turchi, ribadisce la sua posizione ormai ridondante, nei confronti di Shaila Gatta.

Nella Casa del Grande Fratello, il pallavolista argentino Javier Martinez, durante una conversazione con Enzo Paolo Turchi, ha nuovamente ribadito la sua opinione su Shaila Gatta, reiterando una posizione che ormai sembra essere diventata un tema ricorrente.

Grande Fratello, Javier Martinez non molla Shaila Gatta e continua il suo ruolo di vittima

Javier ormai è nel ruolo di vittima e non riesce a creare dinamiche differenti se non quella di passare per usato e gettato via dalla ballerina, con cui, ricordiamo, ha avuto un flirt di circa una settimana o poco più. Al pubblico questa ruolo di "innamorato respinto" sembra piacere e il 29enne argentino si crogiola ogni giorno nel suo "dolore". Per quanto tempo ancora durerà?

Chiaccherando quindi con il coreografo, Enzo Paolo Turchi, che sembra prossimo a lasciare la Casa del Grande Fratello per presunti impegni lavorativi (così si vocifera online), Javier è tornato sui i suoi consueti discorsi puntando il dito contro Shaila Nel corso della chiacchierata, Javier ha confessato un pensiero personale:

"Ti fa capire quanto magari hai evitato un problema più grande. Amanda mi ha detto: 'Vedilo da un altro punto di vista. Hai evitato la fossa. Forse è meglio che sia andata così'."

A questo punto, Enzo Paolo ha espresso il suo parere in modo piuttosto deciso:

"Ma meglio, molto meglio. Te lo dico anche io oggi. Sono passati due mesi, e ora si comincia a capire chi sono le persone. Qui dentro due mesi sono come un anno, è un’esperienza intensa, 24 ore al giorno. Alla fine, è stata una botta di fortuna. È vero, si soffre anche, ma certe cose fanno crescere e ti fanno rendere conto che sei fortunato. Meglio così. Lei, senza voler criticare, non era la persona adatta a te, come carattere. Non è questione di chi è buono o cattivo, semplicemente non eravate compatibili. Ecco perché si dice che 'ha recitato'. Bastava che non si mettesse nel tuo letto, e tutto sarebbe stato diverso."

Javier ha continuato, spiegando:

"Una sera può capitare, ma ripetere la cosa per cinque volte di fila no. Mi dispiace, e questo l’ho detto anche a Lorenzo Spolverato: 'Io e te, senza di lei, avremmo potuto andare d’accordo', ma ormai la situazione è questa."

Enzo Paolo ha quindi espresso il suo pensiero sulla relazione tra Shaila e Lorenzo:

"A meno che non finisca tra loro due, finché ci sono le telecamere… Lui è attratto dalle telecamere, a prescindere dall'amore vero o meno. Gli piace stare sotto i riflettori, e si è visto. Di recente hanno fatto cose che, appena arrivati, nemmeno consideravano. Anche Luca gliel’ha detto: 'Ti mettevi sempre davanti alla telecamera'. C’è una componente di recitazione, lo spero per loro che ci sia qualcosa di vero, altrimenti sarebbe brutto. Qui dentro non si può fingere a lungo, tutto si scopre. Fuori si può far passare, ma qui le cose vengono a galla."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .