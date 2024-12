Grande Fratello, Javier Martinez molla Chiara Cainelli e torna a pensare a Helena Prestes: ecco cosa ha rivelato (VIDEO)

News VIP

Javier Martinez torna a parlare di Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. Confrontandosi con Amanda Lecciso, il concorrente argentino ha ammesso di non voler perdere la bella amicizia con la modella brasiliana.

I comportamenti di Javier Martinez continuano a far discutere sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Dopo aver deciso di chiudere la frequentazione con Chiara Cainelli, il pallavolista argentino è tornato a parlare di Helena Prestes, confessando di non voler perdere la loro bella amicizia.

Le perplessità di Javier su Helena

Javier Martinez è tornato a parlare di Helena Prestes. Nonostante non sia attratto da lei, non ha mai nascosto di provare profondo affetto per la concorrente brasiliana e di vederla come un'amica speciale. Parlando con Amanda Lecciso, infatti, il pallavolista argentino le ha raccontato di aver detto alla modella di non volerla perdere, che gli piacerebbe poter proseguire la conoscenza anche al di fuori della Casa ed esserle amico a prescindere dal loro percorso al Grande Fratello: "Voglio continuare con questa amicizia, ma non riesco ad avere un rapporto normale".

"Ma te che provi?" ha domandato Amanda che ha cercato di andare oltre. "Non la capisco delle volte, non capisco dove vuole arrivare. Io la vedo come vedo te (riferendosi ad Amanda ndr) e Mariavittoria. A livello di amicizia è quello, ma so che l'approccio è completamente diverso. Non so se lei vorrebbe sentirsi dire altre cose da parte mia..." ha prontamente replicato Javier cercando di chiarire la sua posizione nei confronti di Helena.

Nonostante il pallavolista argentino sia certo dei propri sentimenti, ritiene che con la discussa modella brasiliana debba avere un approccio diverso, perché c'è sempre un velo di ambiguità tra di loro, soprattutto nelle intenzioni di lei. Una cosa è certa: finché Helena lo vorrà, Javier è contento di esserle amico sia dentro che fuori dalla Casa del Gf!

I dubbi di Chiara su Javier

Dopo aver preso un due di picche da Shaila Gatta e aver rifiutato il corteggiamento di Helena Prestes, Javier Martinez si è avvicinato a Chiara Cainelli e nel giro di poco l'ha scaricata! Un comportamento che ha fatto storcere il naso ai concorrenti, ma anche ai telespettatori, che non riescono a capire le varie mosse del ragazzo.

A commentare il comportamento assunto da Javier nella Casa del Grande Fratello ci ha pensato proprio Chiara. Riflettendo con Zeudi Di Palma su quanto accaduto negli ultimi giorni e aver capito che il concorrente avrebbe voluto mettere un punto al nascente flirt, la gieffina ha confessato: "Io voglio credere alla buona persona che è lui, quindi dico è stato avventato a dire questa cosa e non l’ha fatto per cattiveria. Poi però penso: se avesse ragione Lorenzo? Io reagisco male con il mio corpo, quindi non mi fido di lui in realtà".

Insomma, la Cainelli ci è rimasta male, ma ora è arrivata anche a mettere in discussione la sincerità del pallavolista argentino. Secondo la concorrente del reality show di Canale 5, infatti, le sensazioni che ha nei confronti di Martinez sono talmente negative da portarla a credere alle parole di Lorenzo Spolverato, che da sempre indica l'ex tentatore di Temptation Island come un abile giocatore.

