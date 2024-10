Grande Fratello, Javier Martinez mette nei guai Shaila Gatta e svela il suo inganno!

News VIP

Dopo le dichiarazioni di Shaila Gatta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Javier Martinez si sfoga e smaschera l’ex Velina di Striscia la Notizia. Ecco cosa ha detto.

Il rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello sta assumendo i toni di una vera telenovelas. Nel corso della puntata del reality show di Canale 5, andata in onda ieri lunedì 21 ottobre 2024, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha preso la sua decisione chiudendo con Lorenzo Spolverato, per poi gelare Javier con una frase decisamente poco romantica. Nella notte, ripensando a quanto accaduto, il bel pallavolista si è sfogato e ha svelato un retroscena shock su Shaila.

Grande Fratello, Shaila chiude con Lorenzo e gela Javier

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha attirato la curiosità di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. L’ex Velina di Striscia la Notizia si è dimostrata molto indecisa tra i due affascinanti gieffini, cedendo poi al sensuale pallavolista con il quale negli ultimi giorni ha trascorso anche la notte insieme. Shaila non ha risparmiato dettagli piccanti sulle doti generose di Javier, mostrandosi serena vicino a lui nonostante abbia sempre ammesso che ogni tanto i grandi silenzi del gieffino le pesano. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 21 ottobre 2024 su Canale 5, Gatta è stata messa davanti alla scelta finale, dal momento che Spolverato ha continuato a manifestare per lei un certo interesse, preferendola a Helena Prestes nonostante la modella sia totalmente cotta di lui.

Gatta ha confermato di voler chiudere ogni rapporto con Lorenzo che non sia di semplice amicizia e convivenza, per poi lasciarsi andare ad una frase poco carina nei confronti di Javier. Interrogata da Signorini, infatti, Shaila ha ammesso che non ha al momento intenzione di aspettare fuori Martinez e lui ci è rimasto malissimo, cadendo in un pesante mutismo per il resto della diretta. Una volta conclusa la puntata, Javier si è sfogato con le Non è la Rai, che hanno voluto ascoltare il suo punto di vista, ammettendo di sentirsi preso in giro. Javier, infatti, ha raccontato di essersi scambiato baci passionali con Shaila, la quale avrebbe ammesso di sentirsi anche pronta ad andare oltre sul lato fisico, oltre che ad iniziare a provare un affetto speciale per poi deluderlo in quel modo. Ma non è finita qui.

Grande Fratello, Javier smaschera Shaila!

Javier Martinez è senza dubbio un ragazzo che parla poco e solo al momento giusto, quindi quando si è lasciato andare nella notte a nuove confessioni su Shaila Gatta, le sue parole hanno colpito particolarmente il pubblico del Grande Fratello. Deluso e amareggiato dal comportamento dell’ex Velina di Striscia la Notizia che, secondo la sua versione dei fatti, si sarebbe sbilanciata per poi ripete in diretta tv di essere confusa.

“Mi sento preso in giro, certo […] Se una è confusa non si sbilancia in questo modo verso di me.Io sapevo di essere più avanti, non ho preteso di sentirmi dire ti amo. Però nemmeno questo comportamento che ha avuto, mi ha voltato le spalle. Cosa devo pensare? Che ha recitato tutto il tempo”.

Un vero e proprio fiume in piena, trasportato dal rancore per la presa in giro di Shaila, Javier le ha rifilato il colpo finale ammettendo di essersi sentito ferito in particolare per una frase che gli avrebbe detto la ballerina, ovvero che lui avrebbe dovuto essere comprensivo perché per lei si tratta di lavoro! Una confessione che mette in una luce tutta nuova Gatta e le sue reali intenzioni nel programma di Alfonso Signorini. Che al pubblico fosse venuto il dubbio che cercare a tutti i costi una love story fosse una sorta di strategia, non è un mistero, ma ora la conferma di Javier potrebbe mettere nei guai Shaila quando finirà in Nomination, dato che i telespettatori non amano sentirsi presi in giro.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .