Grande Fratello, Javier Martinez frena con Helena Prestes: "Non sento alcun trasporto"

News VIP

Al GF Javier Martinez ha infranto il sogno dei fan che speravano di vederlo insieme a Helena Prestes:il pallavolista ha rivelato di non provare alcun trasporto verso la modella brasiliana.

All'interno della Casa del Grande Fratello le coppie del reality sono state messe a dura prova: come deciso dagli autori del reality e da Alfonso Signorini, infatti, i concorrenti sono stati suddivisi in due gruppi e sono stati trasferiti in due luoghi ben distinti della Casa, in modo da limitare al minimo i contatti tra loro. Così, Yulia e Giglio, ma anche Shaila e Lorenzo, Federica e Alfonso sono stati separati, con tutte le complicazioni che la - relativa - lontananza potrebbe causare loro. Questa decisione del GF ha portato anche Javier Martinez e Helena Prestes a separarsi e ha spinto il pallavolista a riflettere sul suo rapporto con la modella brasiliana.

GF, Javier frena su Helena: "Non sento alcun trasporto..."

Chiacchierando con Maria Vittoria Minghetti, Javier ha ammesso di essere molto incerto sui suoi sentimenti per Helena Prestes: con la modella brasiliana, negli ultimi giorni, non sono mancati i momenti di dolcezza e passione. I due gieffini si sono lasciati andare a diverse effusioni nel cuore della notte, sotto le coperte, e anche nella Casa non sono mancate voci su di loro: alcuni gieffini sembravano infatti convinti che stesse per nascere una nuova coppia.

Tuttavia, la lontananza fisica tra i vari gieffini, dovuta alla decisione degli autori di dividere i concorrenti in due gruppi distinti, ha spinto il pallavolista a una riflessione sul suo interesse per Helena Prestes. Maria Vittoria è stata la confidente di questi pensiei del gieffino, che ha ammesso di non provare alcun trasporto emotivo per la modella.

Javier dichiara che che è consapevole che Helena lo ha cercato, ora che sono separati, ma che non ha sentito la sua mancanza: "Lei mi ha detto qualcosa del tipo 'mi manca il tuo sorriso', ma io non sapevo che risponderle". Il concorrente ha ammesso che ha sentito la mancanza di alcuni gesti, come i suoi abbracci, ma che non sente la sua mancanza come persona, soprattutto dal punto di vista emotivo.

GF, Javier e Helena vicini, ma il pallavolista è incerto: "Mi manca, ma..."

Maria Vittoria ha consigliato all'amico di riflettere su queste sensazioni e sulla generale assenza di una mancanza: "Sei sicuro che non ti è mancata neppure un po? Allora approfitta di questo momento per riflettere e capire se senti o meno la mancanza". Anche Maria Vittoria sta vivendo una simile situazione con Tommaso Franchi e invita Javier a considerare ciò che prova anche solo al sentire la voce di Helena senza poterla vedere.

La gieffina ha fatto notare a Javier che è molto deciso nelle sue affermazioni e anche il pallavolista ammette che sa bene cosa prova, ma che ha paura di ferirla: "Mi fa sentire in colpa questa situazione". Javier sottolinea che la mancanza che sente per Helena non è paragonabile a quella che potrebbero provare Yulia e Giglio o Lorenzo e Shaila l'uno per l'altra.

Il gieffino ammette anche che non desidera far soffrire Helena, che ha già avuto un rifiuto da Lorenzo Spolverato, ma non può mentire e dire che prova qualcosa per lei: "So di non sentire alcun trasporto nei suoi confronti".

Scopri le ultime news su Grande Fratello