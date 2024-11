Grande Fratello, Javier Martinez affronta Lorenzo Spolverato: "Conosco il tuo segreto, Helena mi ha detto tutto!"

News VIP

Javier Martinez spiazza Lorenzo Spolverato nel tugurio del Grande Fratello: l'ex tentatore di Temptation Island ha messo al corrente il discusso concorrente milanese di quello che ha saputo da Helena Prestes!

Domani, martedì 26 novembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nel tugurio, l'argentino Javier Martinez ha letteralmente spiazzato il modello Lorenzo Spolverato confessandogli di essere venuto a conoscenza del suo segreto.

Javier Martinez e il segreto di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato continua a essere uno dei concorrenti più discussi e chiacchierati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Dopo essere stato criticato duramente per il comportamento sopra le righe assunto nella Casa più spiata d'Italia, il concorrente milanese è finito al centro di un gossip riguardante il suo rapporto con Helena Prestes.

Che Lorenzo ed Helena nascondano qualcosa se ne sono accorti tutti. Secondo molti, si tratta di un segreto che, però, sembra essere arrivato sul punto di uscire fuori, dato che anche Javier Martinez ha confessato al diretto interessato di esserne a conoscenza. Parlando con il suo compagno di avventura nel tugurio, infatti, l'ex tentatore di Temptation Island ha affermato:

Durante il confronto di ieri hai detto che sono un finto buono e che in realtà sono cattivo. Se avessi voluto metterti in difficoltà l’avrei fatto in diretta. So il segreto. Helena mi ha detto delle cose vostre, che sono delle verità che non devono uscire fuori per forza qui. Parlo di cose che è meglio che non escano fuori in questo contesto! Se io avessi voluto, le avrei tirate fuori! Se sai di cosa parlo allora dillo.

La rivelazione inaspettata di Javier ha letteralmente spiazzato Lorenzo. Provato e in evidente difficoltà, il discusso concorrente dell'attuale edizione del Gf ha cercato di chiudere il discorso per non far parlare il suo coinquilino:

So bene di cosa parli. Ho capito bene, fidati che lo so, sono più sensitivo ed empatico di quello che tu pensi. Non lo dico, perché vuoi portarmi a dirlo. Allora non hai il coraggio tu di dirlo. Non esiste buono o cattivo. Se tu lo dirai passerai come quello che mi ha voluto mettere in cattiva luce. Io ho detto che hai una corazza da buono, ma non voglio dire che dentro sei cattivo.

Javier e Lorenzo ai ferri corti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda sabato 23 novembre 2024 su Canale 5, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un duro scontro in diretta in cui sono volate accuse e offese. Interpellati dal conduttore Alfonso Signorini, i due concorrenti del popolare reality show hanno fatto un bilancio del loro intenso percorso nella Casa e analizzato quanto successo nelle ultime settimane tra di loro da quando il modello si è fidanzato con Shaila Gatta.

"Vedo una persona che fa molto show, non credo sia un cattivo ragazzo, ma è insignificante per me" ha dichiarato Javier provocando la dura reazione di Lorenzo, che lo ha accusato di essersi avvicinato a Helena Prestes solo ed esclusivamente per strategia, cioè per fargli un dispetto "Ti sei avvicinato casualmente a lei… Forse volevi far ingelosire me...". I due riusciranno mai un punto d'incontro per convivere serenamente?

Ricordiamo che, al momento, Lorenzo e Javier si trovano entrambi nel tugurio insieme a Yulia Bruschi, Mariavittoria Minghetti e Alfonso D'Apice. Che fosse l'occasione buona per chiarire una volta per tutte i loro dissapori? L'appuntamento con il reality show è per domani, martedì 26 novembre 2024, in prima serata su Canale 5.

