Grande Fratello, Javier Martinez affronta Chiara Cainelli dopo la diretta: "Passo per una persona che non sono" (VIDEO)

Deluso e dispiaciuto, Javier Martinez ha deciso di affrontare Chiara Cainelli dopo la diretta del Grande Fratello per cercare di chiarire alcune incomprensioni e fare chiarezza sul loro rapporto speciale nato nella Casa.

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 23 dicembre 2024 su Canale 5, Javier Martinez è finito sotto accusa. Il motivo? Il suo inaspettato e improvviso avvicinamento alla nuova concorrente Chiara Cainelli, con cui ci sono stati anche dei passionali baci.

Javier sotto accusa al Gf

L'avvicinamento passionale tra Javier Martinez e Chiara Cainelli ha fatto storcere il naso ai concorrenti del Grande Fratello e non solo. Anche il conduttore Alfonso Signorini ha ammesso di aver notato da parte del pallavolista argentino non poca indecisione e di aver assunto con la nuova concorrente gli stessi atteggiamenti avuti con Helena Prestes.

Chiara ha spiegato di aver ricevuto da parte di Javier tutte le spiegazioni necessarie sia sul suo rapporto con Shaila ma anche su quello con Helena e per questo, non avendo dei dubbi sulla sua lealtà, vorrebbe continuare a conoscerlo con molta tranquillità. Un pensiero condiviso dal concorrente, che ha ribadito di voler intraprendere con l'inquilina una conoscenza diversa da quella avuta con la modella brasiliana:

Se avvicinarsi a una donna vuol dire per forza creare una storia, dovevano dire lo stesso di Amanda e Mariavittoria...Io sono tranquillissimo, questa conoscenza con Chiara crescerà piano piano e si vedrà chi ha ragione...io la guardo con occhi diversi da come guardavo Helena.

Javier e Chiara a confronto

Le accuse mosse in diretta al Grande Fratello hanno infastidito, e non poco, Javier Martinez che ha poi deciso di confrontarsi con Chiara Cainelli per conoscere il suo punto di vista circa quanto accaduto durante la serata. Certo del fatto che la clip avesse turbato la gieffina, l'ex tentatore di Temptation Island le ha sottolineato di non provare alcun tipo di interesse nei confronti di altre ragazze della Casa e l'ha invitata a non dubitare di lui: "Non mi sarei avvicinato a te. A me piace fare passi in avanti".

Martinez è preoccupato che quanto accaduto nel corso della diretta possa influire negativamente sul rapporto con Chiara: "Mi dispiace, passo per una persona che non sono. Mi dispiace". Nonostante le critiche e i commenti degli altri concorrenti del reality show di Canale 5, i due decideranno di portare avanti la loro frequentazione?

L'appuntamento con il Gf è per il prossimo lunedì 30 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. I concorrenti che questa settimana rischiano l'eliminazione dal gioco sono: Bernando Cherubini, Emanuele Fiori, Le Monsè e Zeudi Di Palma. Chi sarà il/la concorrente costretto/a ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia?

