Grande Fratello, Javier già frena con Helena: "Non mi vedo fuori con lei!"

News VIP

"Lei vorrebbe più baci, e ogni tanto ci baciamo, ma va a una velocità diversa dalla mia. Vorrei dirle aspetta" Javier Martinez, a pochi ore dal bacio con Helena, già frena. I fan insorgono "la illude"

Nella Casa del Grande Fratello, sono passate poco più di 24 ore dal bacio tra Javier Martinez e Helena Prestes, ma la situazione tra i due sembra già precipitare. L'argentino, nella giornata di oggi, ha espresso molto dubbi e incertezze e sembra inevitabile che l'epilogo della storia non sia quello che ardetemente spera da mesi la modella argentina.

Grande Fratello, Javier eterno indeciso, si tira già indietro: "Non mi vedo fuori da qui con Helena e non posso fare finta di niente"

Confidandosi con Amanda Lecciso, Javier ha ammesso di voler prendere le distanze da Helena per evitare di alimentare false speranze in lei. Ha spiegato di non volerla illudere su un futuro che, al momento, non riesce a immaginare. Un'affermazione che lascia poco spazio ai fraintendimenti e che potrebbe segnare un punto di rottura definitivo tra i due.

"Non va bene così, non riesco ad aprirmi al 100%. Non riesco indipendentemente dal fatto che mi piace o non mi piace. Io così la illudo, non mi vedo fuori da qui con lei e non posso fare finta di niente".

E non è finita qui. Con Iago Garcia, l'argentino ha confessato di non avere la stessa voglia di un contatto fisico che invece ha Helena:

"Lei vorrebbe più baci, e ogni tanto ci baciamo, ma va a una velocità diversa dalla mia . Vorrei dirle aspetta"

Nonostante le parole di Javier non lascino spazio a dubbi, il 29enne argentino non è ancora molto chiaro nei confronti della Prestes e il web sta insorgendo contro di lui in quanto colpevole di averla illusa pur sapendo che non ci sarebbe stato alcun seguito. Molti telespettatori sono convinti che darà il ben servito a Helena per tornare a corteggiare Zeudi che di recente ha confessato di provare dei sentimenti importanti per lui.

"Vi conoscete da cinque mesi, come fai a dire che va troppo veloce?", scrivono su Twitter "Con Zeudi ci sarebbe stato dalla prima sera", "Che delusione, si sta comportando proprio male", "Sta giocando con i sentimenti di una ragazza, la sta illudendo", "Perché queste cose le dice ad Amanda e non a Helena?" e ancora "A lui non è mai piaciuta". Sono anche molti a sperare che sia Amanda a dire la verità a Helena che si è resa conto che Javier appare frenato non capendo del tutto le sue motivazioni. Zeudi e Shaila sono convinte che l'argentino si sia fatto influenzare dal messaggio aereo che è arrivato dalla sua famiglia in cui lo spingevano verso Helena.

“non va bene così, non riesco ad aprirmi al 100% . non è questione che mi piace o non mi piace, non riesco. e così la illudo. se mi chiedi se mi vedo fuori con lei ti dico di no. non posso fare finta di niente”

poi lei arriva e lui continua che schifo pic.twitter.com/icutw6LTNL — ei belíssima 🪂 (@edoruta) February 5, 2025

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .