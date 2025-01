Grande Fratello, Jasmine Carrisi difende Amanda Lecciso dalle critiche e svela: "Tifavo per Helena"

News VIP

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, commenta l'attuale edizione del Grande Fratello e difende la zia Amanda dalle dure critiche e accuse mosse dalle altre concorrenti.

Amanda Lecciso è sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso è arrivata Jasmine Carrisi, che l'ha difesa dalle critiche di Shaila Gatta e parlato di una sua possibile partecipazione al reality show di Canale 5.

Jasmine Carrisi dalla parte di Amanda Lecciso

Amanda Lecciso continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Il suo comportamento ha deluso Jessica Morlacchi e parecchio infastidito Shaila Gatta, che l'ha accusata di falsità e di essere interessata a Lorenzo Spolverato. Accuse che hanno provocato la reazione di Jasmine Carrisi.

Dopo aver pubblicato un video su TikTok contro la ballerina, Jasmine ha rilasciato un'intervista a Tag24 in cui ha ammesso di non avere alcun problema a entrare nella Casa per avere un confronto con Shaila, ma soprattutto per fare una sorpresa e dare supporto ad Amanda, che sta attraversando un momento delicato:

Cosa direi a Shaila? Le direi che sosterrò sempre mia zia e se dicono qualcosa contro di lei è come se lo stessero facendo a me, rifarei i video mille volte. Mi piacerebbe entrare a trovare mia zia. Anche come concorrente credo che sia una esperienza molto utile e importante, ma non so se ne avrei il coraggio.

Alfonso Signorini coglierà l'occasione per invitare la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso in uno dei prossimi appuntamenti del Gf? Ad ogni modo, oltre alla zia, Jasmine ha rivelato di apprezzare e stimare anche altri concorrenti come Javier Martinez ed Helena Prestes, che sfortunatamente ora è fuori dal giochi: "Personalmente tifavo per Helena. Ad oggi i miei preferiti sono Javier e, ovviamente, Amanda".

Lorenzo e Javier tra accuse e provocazioni

Proprio Javier Martinez, subito dopo la diretta del Grande Fratello, si è reso protagonista di un duro faccia a faccia con Lorenzo Spolverato. Per quanto ci provino, i due giovani concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini non riescono proprio a trovare un punto d'incontro per andare d'accordo, e il loro ultimo confronto ne è stata la dimostrazione.

Tutto è nato dopo che Javier ha deciso di nominare Shaila Gatta, infastidendo Lorenzo: "Ma se io e lei fossimo immuni a cosa ti aggrappi?". Stuzzicato dal modello milanese, il pallavolista argentino ha ribadito di non amare i suoi modi di fare, troppo spettacolari e rivelato di non riuscire a capire come mai sia un problema il fatto che lui vada d'accordo con la maggior parte dei concorrenti nella Casa: "Sei arrivato con questa aria da sfida, mi innervosisce la tua strafottenza...ti piace fare lo show a te, mi sono stancato anche di dirtelo. Perché deve essere vista male la cosa che io vado d'accordo con tutti?".

"Questa cosa non è vista male, ma è vero? Io ti critico perché sono dentro a un reality e sono pagato per farlo" ha prontamente replicato Lorenzo, che ha accusato Javier di giocare a carte coperte. "Io gioco a carte scoperte proprio come te" ha sottolineato l'argentino chiarendo una volta per tutte la sua posizione circa il loro rapporto "Siamo incompatibili".

