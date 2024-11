Grande Fratello, intesa crescente tra Javier Martinez e Helena Prestes: "Con te sto bene" (VIDEO)

News VIP

Al GF, cresce l'intesa e la sintonia tra Javier Martinez e Helena Prestes: il pallavolista argentino e la modella brasiliana appaiono sempre più uniti.

Javier Martinez e Helena Prestes pronti a diventare la nuova coppia del Grande Fratello? Stando ad alcune confessioni del pallavolista argentino ad alcuni degli altri concorrenti e a diversi video che li ritraggono in atteggiamenti sempre più confidenziali e affettuosi, potrebbe essere davvero così!

GF, Javier e Helena nuova coppia? Il gieffino confessa: "Mi sento bene con lei..."

Dopo Yulia Bruschi e Giglio e Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, saranno Javier e Helena la nuova coppia del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini? Entrambi i concorrenti avevano manifestato interesse per Shaila e Lorenzo, tanto che nella Casa del GF, per settimane, si era parlato di un vero e proprio quadrangolo. Una situazione che ha trovato una sua risoluzione con il trasferimento di Shaila e Lorenzo al Gran Hermano per una settimana.

Al loro ritorno i due gieffini avevano ammesso i reciproci sentimenti e avevano iniziato una frequentazione che continua ad attirare critiche e che non è esente da dubbi e punti pochi chiari. A uscirne con il cuore spezzato sono stati Helena e Javier, ma mentre quest'ultimo ha messo un punto fermo con Shaila e le ha dichiarato apertamente che, oltre un cortese rapporto, tra loro non ci sarà mai nulla, la modella brasiliana è apparsa ancora molto coinvolta con Spolverato, tanto che quest'ultimo si è più volte sentito lusingato e non ha mancato di vantarsi dell'interesse di Helena per lui.

Sembra, tuttavia, che ancora una volta le dinamiche amorose all'interno del reality show siano destinate a cambiare, perché dopo aver chiuso con Shaila, Javier sta manifestando una certa simpatia proprio per Helena. E anche la modella brasiliana non ha nascosto di sentirsi al sicuro e protetta quando è vicina al pallavolista argentino...

GF, Helena e Javier sempre più vicini: intesa crescente tra i due gieffini

A far scattare l'allarme "nuova coppia al GF" sono stati diversi video che mostravano i due concorrenti sempre più vicini e affettuosi l'un l'altro. Inoltre, nelle scorse ore, Javier si è trovato a confidarsi con Maria Vittoria, Amanda e Alfonso e a loro ha confessato di nutrire una certa curiosità per Helena, scatenando i risolini di Maria Vittoria e Alfonso. In particolare, la dottoressa romana non ha nascosto la sua soddisfazione di fronte a questa rivelazione e ha ammesso di aver sempre saputo che loro due sarebbe potuti essere una bella coppia.

Javier ha però frenato dicendo che, al momento, ha bisogno di meditare e riflettere e che non vuole forzare nulla. "Ma tanto sta nascendo tutto in modo molto naturale. Ma non voglio prendere in giro nessuno, non ho bisogno di andare di fiore in fiore" ha aggiunto, confermando che a Helena ha dedicato più di qualche fugace pensiero.

Da parte sua, anche la modella ha raccontato a Pamela Petrarolo, durante la notte, di sentirsi al sicuro e coccolata quando è con Javier, che riesce a metterla a suo agio e a rassicurarla con la sua maturità: "Sto bene anche da sola, ma quell’abbraccio così caldo… è una cosa che sta venendo naturale. Lui è molto sereno e tranquillo, tutti i fidanzati che ho avuto erano più tranquilli di me, il contrario di me".

