Grande Fratello, insulti e offese nella notte: "Si deve vergognare, frasi agghiaccianti. Fuori da qui l'avrei..."

Tensione alla stelle nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. La giovane toscana torna all'attacco contro la concorrente romana nella notte.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 30 settembre 2024 su Canale 5, Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi si sono rese protagoniste di uno scontro di fuoco nella Casa in cui sono volate pesanti accuse e insulti. Offese che sono continuate anche nella notte.

Yulia ancora contro Jessica

Yulia Bruschi è tornata all'attacco contro Jessica Morlacchi dopo la diretta del Grande Fratello. Furiosa per il comportamento assunto dall'ex cantante dei Gazosa nei suoi confronti, la giovane concorrente si è lasciata andare a un duro sfogo con Mariavittoria Minghetti in cui, però, ha esagerato. Senza mezzi termini, come riporta Biccy, Yulia ha dichiarato che se la lite fosse avvenuta lontano dalle telecamere "l’avrebbe rotta in due":

Io ho avuto problemi privati e lei mi ha detto ‘vai a mangiare’. Ma poi ‘disgraziata’? Lorenzo si è arrabbiato… lui abitava nelle popolari. Andare a dire a una ragazza ‘vai a mangiare disgraziata’ è la cosa più brutta che potesse dire. Se io ero fuori da questo contesto e mi diceva ‘disgraziata vai a mangiare’ io le avevo già sp… io l’avevo già rotta in due. Si deve vergognare quella. Parliamo peggio degli uomini. Non devo più cadere nelle sue provocazioni.

Ma non è finita qua. Non contenta, Yulia si è sfogata nella notte anche con Luca Giglio, che ha rivelato di non volersi schierare: "Sono dalla tua parte, ma non pensare che non parli con lei. Non voglio schierarmi". Anche in questa occasione, la bella toscana ha ribadito la sua posizione nei confronti di Jessica rivelando che nella lite avrebbe potuto colpirla toccando il delicato tasto dei suoi disturbi alimentari (cosa che in realtà ha fatto durante il fuorionda):

Lei è cattiva, io mi sono morsa la lingua, perché se io la volevo attaccare su una cosa sua le dicevo ‘bella almeno io posso mangiare, non c’ho i disturbi alimentari come te’. Ma non cado in basso e non cado nella debolezza, non rispondo alle sue frasi agghiaccianti. Lei parla male di me e non si deve permettere. Ti sta appiccicata, ti mette a disagio ed è tossico quello che ti fa. Poi con me gioca sporco, con me trova un muro e ci si sfracella. Io la sto avvisando. Se ero fuori di qui non rispondevo di me! Ha toccato mia sorella. Che la smetta con me. Se io mi metto a giocare sono pesante, ti faccio stare male è!

Yulia e Jessica ai ferri corti

Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi sono veramente ai ferri corti. Le due concorrenti del Grande Fratello, che durante l'ultima diretta se ne sono dette di tutti i colori anche per "colpa" di Giglio, riusciranno mai a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente? La situazione è veramente degenerata e, al momento, non sembra esserci neanche la voglia da parte di entrambe di trovare una soluzione. Ricordiamo che la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda giovedì 3 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Al televoto Mariavittoria Minghetti, Iago Garcia, Clarissa Burt e Amanda Lecciso.

