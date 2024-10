Grande Fratello, Ilaria Clemente abbandona la Casa. Gravidanza confermata? Gli inquilini rivelano: "E' una cosa bella"

News VIP

Ilaria Clemente ha momentaneamente abbandonato la Casa del GF. E l'ipotesi di una possibile gravidanza sembra farsi più concreta, anche stando a ciò che hanno rivelato gli inquilini!

Ilaria Clemente - detta Ila - è una delle concorrenti nip della nuova edizione del Grande Fratello e, dopo Clarissa Burt, è la seconda gieffina che ha abbandonato momentaneamente la Casa. Tuttavia, nel suo caso, aleggia il mistero sulle motivazioni che l'hanno spinta a uscire dal reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. L'account ufficiale del programma non ha diffuso alcun comunicato che fornisse qualche dettaglio, se non che si trattava di "motivi personali".

GF, Ilaria Clemente abbandona la Casa: spunta l'ipotesi gravidanza

Nel frattempo lo staff che gestisce la pagina Instagram ufficiale della gieffina ha pubblicato una storia in cui ringraziava i fan per i messaggi di supporto e spiegava che Ila stava bene e che a tempo debito avrebbe fornito lei ulteriori spiegazioni.

Intano, sul web si è diffusa sempre con maggior insistenza un'ipotesi che potrebbe essere tanto scioccante quanto vera: dietro il gesto di Ila si nasconderebbe una gravidanza!

Secondo molti fan del programma, infatti, la nip avrebbe lasciato in fretta e furia la Casa per sottoporsi a controlli e per effettuare un test di gravidanza di conferma, dato che Ila aveva confessato alle altre gieffine di avere un ritardo. Perciò, la notizia del suo abbandono aveva immediatamente fatto pensare ai fan che dietro questa uscita ci fosse una possibile gravidanza.

GF, Ila abbandona il gioco: i gieffini sembrano confermare l'ipotesi gravidanza

Poco fa, durante la fascia pomeridiana del GF, alcuni utenti sul web hanno captato una conversazione tra i gieffini che sembrerebbe confermare l'ipotesi della gravidanza. A far insospettire è stata una conversazione tra Amanda Lecciso e Maria Vittoria Minghetti, a cui Luca Calvani aveva chiesto aggiornamenti sulla situazione di Ila: "Ma non ci hanno detto nulla su di lei" ha esordito il vip, immediatamente rassicurato da Amanda Lecciso.

Quest'ultima ha dichiarato: "Vabbè ma è una cosa bella fine, molto bella", ma a far scattare un campanello d'allarme è stata la successiva affermazione di Maria Vittoria:

"Dipende, per me non lo è stata, per lei forse sì. Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a…"

Queste parole, con il riferimento a una relazione anche, potrebbero essere l'indizio mancante a spiegare l'uscita di Ila dal GF: che davvero l'inquilina sia in dolce attesa? Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento del Grande Fratello per scoprirlo!

