Grande Fratello, il reality show pronto a sfidare il Festival di Sanremo 2025: ecco quando andrà in onda

Il Grande Fratello non ferma la sua programmazione neppure nella settimana del Festival di Sanremo 2025: ecco quando andrà in onda il reality show.

Il Festival di Sanremo 2025 andrà in onda su Rai1 dall'11 al 15 febbraio e, nonostante sia uno degli eventi più attesi della stagione televisiva, il Grande Fratello proverà a sfidare la kermesse condotta da Carlo Conti. Ecco quando andrà in onda il reality show di Canale 5.

GF, il reality show in onda regolarmente durante il Festival di Sanremo 2025

Il GF andrà in onda regolarmente nel corso della settimana di Sanremo 2025, come si evince dai palinsesti Mediaset diffusi in queste ore per la programmazione di febbraio.

Dato il doppio appuntamento del reality show di Canale 5, nella serata di giovedì 13 febbraio, in contemporanea al Festival di Sanremo 2025, verrà trasmessa regolarmente una puntata del GF.

Il doppio appuntamento per il reality show sembra dunque confermato anche per il mese di febbraio: dall'inizio di questa edizione, infatti, il GF ha subito non pochi spostamenti, passando dal lunedì al mercoledì e riducendo la sua messa in onda a una sola puntata a settimana, per poi tornare al doppio appuntamento dalla fine delle vacanze di Natale.

GF, ecco la programmazione del reality durante la settimana di Sanremo 2025

Secondo i palinsesti di Mediaset del mese di febbraio, il Grande Fratello andrà regolarmente in onda durante la settimana di Sanremo 2025. Oltre all'appuntamento di lunedì 10 febbraio, perciò, i fan del reality show potranno assistere anche alla puntata di giovedì 13 febbraio, che metterà in reality show in diretta sfida con la kermesse di Carlo Conti.

Una sfida coraggiosa, visti anche gli ascolti non sempre positivi degli ultimi appuntamenti del GF: nonostante l'entrata di diversi concorrenti importanti, come Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, amatissime da chi ricorda con affetto la quinta edizione del GFVip, il reality show non ha potuto nulla contro la messa in onda de Il Conte di Monte Cristo su Rai 1 nella prima serata del lunedì sera e contro Un passo dal cielo, storica fiction Rai giunta all'ottava stagione e in onda il giovedì sera.

Nel corso della serata di giovedì, 30 gennaio, per esempio, i dati Auditel riportano che il GF ha arrancato contro Un passo dal cielo, collezionando il 15,3% di share contro il 21,5% della fiction. Riuscirà a superare la sfida contro il Festival di Sanremo?

