Grande Fratello, il guru della moda Saro Mattia Taranto rompe il silenzio dopo il confronto con Lorenzo Spolverato

Nel corso della puntata di ieri del GF, il guru della moda Saro Mattia Taranto ha incontrato Lorenzo Spolverato per un faccia a faccia. A distanza di qualche ore dal loro confronto, lo stilista rompe il silenzio e dice la sua su quanto accaduto.

Ieri sera, al Grande Fratello, aveva scatenato grande curiosità il confronto tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda Saro Mattia Taranto, con cui si era vociferato per mesi che il modello milanese avesse avuto un flirt prima di entrare nella Casa più spiata d'Italia. Lo stilista era uscito allo scoperto e aveva dichiarato che tra lui e Lorenzo c'era stato un appassionato bacio dopo un party. Invitato da Alfonso Signorini per un faccia a faccia con Lorenzo, il "guru della moda" è stato però smentito con forza dal modello milanese, che ha negato il bacio tra loro. A distanza di ore dalla puntata, Saro Mattia Taranto ha rotto il silenzio e detto la sua su quanto accaduto.

GF, il guru della moda Saro Mattia Taranto rompe il silenzio dopo il confronto con Lorenzo Spolverato

L'atteso confronto tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda Saro Mattia Taranto ha portato alla smentita totale di quanto accaduto tra il modello e lo stilista. Se in precedenza Saro Mattia Taranto aveva affermato che tra lui e Spolverato era scattato un bacio passionale e che non comprendeva perché Lorenzo negasse, da parte sua il modello aveva negato tutta la versione dello stilista, aggiungendo che non aveva nulla da nascondere, ma che era evidente che il noto guru della moda fosse andato al GF solo per visibilità.

A distanza di ore dal faccia a faccia tra i due, Saro Mattia Taranto ha rotto il silenzio ed è tornato a dire la sua sui social. Alla fine della puntata, lo stilista ha postato una foto nelle sue stories di Instagram che lasciava intendere come non avesse apprezzato in che modo si era concluso il confronto con Lorenzo Spolverato.

E, infatti, su Instagram, lo stilista ha postato una sua foto, alla quale ha corredato come didascalia la frase "Che la verità trionfi sempre", per poi condividere anche un pensiero di un'amica che sosteneva di credere alla sua versione della storia.

GF, cos'è successo tra il guru della moda e Lorenzo Spolverato? Il confronto tra i due nell'ultima puntata

Nel corso della puntata di ieri sera, giovedì 16 gennaio, Lorenzo Spolverato ha finalmente incontrato il tanto chiacchierato guru della moda con cui avrebbe avuto un flirt. Il modello ha finalmente scoperto chi si celava dietro questo misterioso soprannome e ha ammesso di conoscere Saro Mattia Taranto. Come rivelato dal gieffino, i due si sono conosciuti a una serata di lavoro e sono stati insieme all'after party, al termine del quale Lorenzo ha offerto un passaggio in macchina allo stilista.

Ed è qui che le versioni della storia divergono, perché il guru della moda sostiene che in auto sia scattato tra loro un bacio appassionato, mentre Lorenzo ha negato completamente questa versione della storia. "Non è mai accaduto niente, ti ho dato un passaggio perché eri con i mezzi, non avrei motivo di mentire".

Sollecitato da Alfonso Signorini e dalle opinioniste, il guru della moda ha ammesso che aveva deciso di presentarsi al GF perché sperava di poter lanaciare un messaggio di amore e inclusione, ma non si aspettava certo che Lorenzo negasse quanto accaduto tra loro. Il modello ha compreso il suo intento, ma ha voluto ribadire che tra loro non era mai accaduto nulla: "Un messaggio molto bello e che possiamo mandare ancora, ma tra noi non c'è stato nulla, non so perché insisti nel dire cose non vere".

