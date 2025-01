Grande Fratello, il chirurgo che operò Ilaria Galassi conferma la versione di Maria Monsè: "Mi chiese di..."

News VIP

Il chirurgo che operò Ilaria Galassi, avendo per la concorrente del GF un occhio di riguardo, ha confermato la versione di Maria Monsè. Ecco cosa ha dichiarato!

Nella Casa del Grande Fratello, l'ingresso di Maria Monsè aveva scatenato dissapori con le Non è la Rai, le gieffine Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. L'ex showgirl Maria Monsè si era risentita della nomination che le altre due concorrenti avevano dato a lei e alla figlia Perla Maria e aveva, per ripicca, svelato che in passato Ilaria Galassi l'aveva contattata per chiederle il numero del suo chirurgo estetico per alcuni ritocchi. Dopo l'uscita dal GF di Maria Monsè è intervenuto il chirurgo estetico dell'ex gieffina per confermare quanto aveva dichiarato!

GF, il chirurgo di Maria Monsè interviene e conferma la sua versione: "Sì, ho operato Ilaria Galassi e..."

Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono state eliminate nell'ultima puntata del GF, andata in onda il 30 dicembre 2024 su Canale 5. A loro e alla lite con le Non è la Rai, Alfonso Signorini ha dedicato il primo segmento della diretta e il pubblico ha assistito alle recriminazioni di Maria Monsè, che ha rinfacciato a Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo i vari aiuti forniti nel corso degli anni grazie all'influenza del marito.

Già in precedenza, delusa per la nomination che le Non è la Rai le avevano rivolto, Maria Monsé aveva rivelato che in passato grazie alla sua intercessione, il suo chirurgo estetico aveva fatto un trattamento di favore a Ilaria Galassi. Quest'ultima aveva dichiarato di non aver mai visto, né sentito l'ex showgirl dopo il programma di Non è la Rai, ma le parole di Maria Monsè raccontavano una versione diversa.

Parlando con Chiara Cainelli, Maria Monsé ha rivelato che Ilaria Galassi le ha chiesto il numero del suo chirurgo estetico e grazie alla sua amicizia ha potuto avere dei trattamenti estetici gratuiti. Mentre Ilaria Galassi ha negato tutto ciò, in questi giorni è intervenuto il chirurgo estetico di Maria Monsé a confermare la versione dell'ex gieffina.

GF, parla il chirurgo che ha operato Ilaria Galassi e conferma la versione di Maria Monsè

Dopo giorni di discussione nella Casa, le Non è la Rai e Maria Monsè sono arrivate alla resa dei conti nella puntata di lunedì 30 dicembre: in quell'occasione le tre ex showgirl si sono lanciate insulti e frecciatine, quando Monsè ha rivelato di aver fornito più di un aiuto a Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo nel corso degli anni, anche se le due continuavano a non rispondere e le ripetevano di non rivangare qualcosa che non aveva a che fare con il gioco.

Sulla questione dei ritocchi estetici gratuiti che Maria Monsè avrebbe permesso di fare a Ilaria Galassi presentandole il suo chirurgo estetico, in questi giorni è intervenuto il dottore in questione e ha confermato la versione di Maria Monsè. Su Instagram, infatti, il chirurgo estetico ha postato un video nel quale appare insieme a Ilaria Galassi e ha aggiunto:

"Per onestà e sincerità fui contattato da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria, accontentandolo con molto piacere. Si capisce anche dal commento di Maria sotto al post."

Sotto il post in questione si legge anche il commento di Maria Monsè che si dice contenta che Ilaria Galassi abbia seguito il suo consiglio e si sia rivolta al suo chirurgo.

