Grande Fratello, Iago Garcia torna sui social dopo la sua eliminazione: le sue dichiarazioni

Iago Garcia è stato eliminato nella puntata del GF di ieri sera, lunedì 4 novembre. L'attore spagnolo è tornato sui social per rivolgere alcune parole ai fan che lo hanno sostenuto.

Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 4 novembre, su Canale5, è stato eliminato Iago Garcia. L'attore spagnolo era finito al televoto contro Maria Vittoria Minghetti, Clayton Norcross e Amanda Lecciso e ha dovuto abbandonare la Casa. Nelle scorse ore, Iago è tornato sui social e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.

GF, Iago Garcia eliminato: la reazione del web

L'eliminazione di Iago Garcia dal GF non ha mancato di suscitare qualche polemica: sui social, infatti, l'attore spagnolo è stato sempre molto apprezzato per la lucidità dei suoi ragionamenti e perché, in più di un'occasione non ha mancato di sottolineare la falsità dei comportamenti di alcuni dei concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Particolarmente noti sono i confronti - anche piuttosto accesi - che ha avuto con Lorenzo Spolverato. Più volte, Iago ha sottolineato quanto Lorenzo fosse costruito e stesse palesemente recitando nel programma.

Sui social, molti fan del GF si sono detti delusi dell'eliminazione di Iago Garcia e hanno avanzato l'ipotesi che si trattasse di un'eliminazione manovrata, perché il concorrente non si piegava alle logiche del reality. Nella Casa, Iago era anche molto apprezzato dagli inquilini e aveva stretto un rapporto di amicizia con Luca Calvani e Javier Martinez. In particolare con quest'ultimo si era ritrovato più volte a discutere sulla situazione che si era instaurata tra il pallavolista e Shaila Gatta, fornendogli preziosi consigli.

Ieri sera, il televoto ha decretato che Iago Garcia dovesse abbandonare la Casa, avendo ottenuto solo il 21,1% dei voti. In nomination sono poi finiti Clayton Norcross, Shaila Gatta e Maria Vittoria Minghetti.

GF, Iago Garcia torna sui social: le sue prime parole

Tornato sui social, poche ore dopo la sua eliminazione dal GF, Iago Garcia ha voluto rivolgere alcune parole di ringraziamento ai fan che lo hanno sostenuto nel suo percorso nel reality. L'attore spagnolo ha rivelato che è stato un onore per lui partecipare al GF e che non si pente di nessuna delle scelte che ha compiuto nel programma, perché è stato onesto e vero:

"Non me ne frega più di tanto della mia uscita, credo che un po' è il destino, non cambierò nulla di ciò che ho detto e fatto là dentro"

L'ex gieffino ha poi ringraziato Alfonso Signorini, Rebecca Staffelli, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Con quest'ultima non erano mancati gli scontri nelle prime puntate, ma alla fine entrambi avevano mostrato di avere diversi punti in comune, tra cui una visione molto lucida sul gioco condotto da Lorenzo e Shaila. Poi, rivolgendosi ai fan, Iago li ha ringraziati e ha promesso di restare in contatto con loro grazie ai social:

"Grazie a tutti voi che siete delle persone meravigliose, vi siete guadagnati il mio affetto e nulla, ci manterremo in contatto qui su Instagram"

