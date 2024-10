Grande Fratello, Iago Garcia sotto accusa: "Decide tutto lui" (VIDEO)

News VIP

Il discusso concorrente Iago Garcia finisce nel mirino delle concorrenti Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Le Non è la Rai: ecco cosa è successo nele ultime ore nella Casa del Grande Fratello.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 21 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa, Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso si sono lamentate del comportamento assunto da Iago Garcia insieme a Lorenzo Spolverato e Le Non è la Rai.

Iago al centro delle polemiche

Tensione nella Casa del Grande Fratello tra Iago Garcia e le altre concorrenti della Casa. Tutto è nato quando Jessica Morlacchi ha iniziato a collaborare alla sceneggiatura di Segretiful insieme a Luca Calvani e Amanda Lecciso, che ha puntato il dito contro l'attore spagnolo: "Decide tutto Iago". Un'affermazione che ha provocato la reazione immediata dell'ex cantante dei Gazosa, che ha ironicamente dichiarato: "Ma dai? Chi l'avrebbe mai detto. Quanto siete carine, quando io dico una cosa e poi dopo 20 giorni vi rendete conto che avevo ragione, io inquadro subito le situazioni".

Jessica, Amanda, Vittoria e le ragazze di Non è la Rai si sono tutte trovate d'accordo nel voler evitare di tirare fuori l'argomento direttamente con Garcia per evitare problemi e nuovi scontri nella Casa del Gf. Lorenzo Spolverato si è poi aggiunto alla conversazione e ha cercato di giustificare Iago di aver peccato di esperienza, avendo interpretato a lungo un ruolo in una telenovela. Non solo il milanese, anche la sorella della nota Loredana e la romana hanno continuano a incalzare contro l'attore spagnolo: "Luca cerca di essere diplomatico, ma Iago prende il sopravvento".

I concorrenti al televoto

La nuova puntata del Grande Fratello andrà in onda il prossimo lunedì 21 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto, che rischiano l'eliminazione definitiva dal popolare reality show condotto da Alfonso Signorini, sono Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi. Ricordiamo che pochi giorni fa, il concorrente milanese e la ballerina, che ha ribadito la sua volonta di portare avanti la conoscenza con Javier Martinez, si sono resi protagonisti di un sincero ed emozionante confronto in cui entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime. Lacrime che nascondono qualcosa di più di una semplice amicizia?

