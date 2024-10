Grande Fratello, i dubbi di Lorenzo Spolverato su Helena Prestes: "Non mi fido di te" (VIDEO)

News VIP

Lorenzo Spolverato ammette di avere dei forti dubbi sul comportamento di Helena Prestes: il giovane concorrente del Grande Fratello teme che la bella modella non sia sincera nei suoi confronti.

Domani, lunedì 21 ottobre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un confronto in cui il concorrente milanese ha rivelato di avere dei forti dubbi sulla sincerità della modella.

Lorenzo non si fida di Helena

Nonostante i numerosi confronti e scontri nella Casa, il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato non riesce a decollare, anzi. Non riuscendo a trovare un punto d'incontro, i due giovani protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello hanno deciso di confrontarsi per provare a fare chiarezza una volta per tutte sulla loro situazione. Se la modella ha ribadito di avere le idee molto chiare riguardo il loro rapporto e lo ha invitato ad essere più sereno nei suoi confronti, il milanese ha ammesso di non credere alle sue parole.

Lorenzo teme che Helena non sia del tutto sincera nei suoi confronti e, piuttosto scettico, ha deciso di farglielo notare ripercorrendo quanto accaduto tra di loro nelle ultime settimane nella Casa del Gf. "Mi hai detto che hai tante cose da dirmi e che ti metto pressione...io oggi mi fido di te al 50%" ha confessato il concorrente milanese durante il confronto con la giovane gieffina sottolineando i comportamenti ambigui assunti da lei nelle varie puntate "Sei preziosa, ma non ho modo di fidarmi tanto perché sono successe tante cose nelle varie puntate in cui mi sei venuta contro. Ci vogliono sia le parole che i fatti. Helena, ti voglio bene anche io, ma non mi fido".

Helena e Lorenzo a confronto

L'ultimo confronto con Lorenzo Spolverato ha letteralmente destabilizzato Helena Prestes, che non ha nascosto il suo dispiacere nella Casa del Grande Fratello. Parlando con la sua amica Amanda Lecciso, la giovane modella ha rivelato di essersi presa una bella cotta, ma allo stesso tempo, di essere seriamente preoccupata che, a causa dei loro caratteri forti, possano esserci altri litigi in futuro. Tuttavia, Helena ha ammesso di aver preso le distanze quando ha sentito Lorenzo dichiarare di volersi solo divertire.

Cosa succederà tra Helena e Lorenzo? Ricordiamo che i concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione, sono Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi. Chi uscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda domani, lunedì 21 ottobre, alle 21.40 su Canale 5.

