Grande Fratello, i dissapori di Helena Prestes verso Shaila Gatta e Jessica Morlacchi: "Siamo diverse" (VIDEO)

Helena Prestes torna a parlare dei comportamenti assunti da Shaila Gatta e Jessica Morlacchi nei suoi confronti, lamentandosi delle mancate scuse da parte della ballerina e delle provocazioni dell'ex cantante dei Gazosa.

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Helena Prestes è tornata a parlare degli atteggiamenti di Shaila Gatta e Jessica Morlacchi, lamentando le mancate scuse da parte della ballerina e le provocazioni della cantante.

Lo sfogo di Helena Prestes

Dopo aver capito che un'amicizia tra di loro è davvero impossibile, Helena Prestes e Shaila Gatta hanno preferito allontanarsi e viversi la loro esperienza nella Casa del Grande Fratello senza più considerarsi. Parlando con Javier Martinez, la modella brasiliana ha spiegato di non riuscire a comprendere gli atteggiamenti dell'ex velina di Striscia la Notizia e che si sarebbe aspettata delle scuse da lei che, però, non sono mai arrivate:

"Siamo diverse. Lei ha chiesto scusa solo al pubblico, non a me. Non è che voglio scuse, ma non mi piace come sta affrontando il suo percorso, il modo in cui reagisce e le cose che dice" ha affermato Helena criticando il percorso di Shaila nella Casa del Gf. Un pensiero che non è stato condiviso pienamente da Javier. L'argentino è infatti convinto che, se tra le due ragazze possa tornare a esserci un dialogo,non intravede possibilità di un miglioramento tra lei e Jessica Morlacchi.

"Lei parla di provocazioni, ma provoca anche lei" ha dichiarato la Prestes escludendo un possibile riavvicinamento alla Morlacchi. Secondo la modella brasiliana, anche la concorrente romana sarebbe una brava provocatrice: ride alle sue spalle, la sbeffeggia quando parla con Luca Calvani, la provoca velatamente senza mai cercare però un confronto diretto. Dopo averla ascoltata, il concorrente argentino ha cercato di consolarla invitandola a pensare solo alle cose belle.

Shaila e Lorenzo di nuovo vicini

Dopo giorni pieni di accesi conflitti, è tornato il sereno tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A causa di alcune divergenze caratteriali, i due concorrenti del Grande Fratello avevano deciso di lasciarsi e mettere un punto definitivo alla loro storia d'amore nata nella Casa. Ma l'attrazione che provano è troppo forte e, come avvicinati da una calamita, si sono ritrovati a parlare in salone.

"Io credo che tutti e due abbiano imparato da questa situazione" ha dichiarato Lorenzo che, aiutato dalla scherzosità della situazione, ha ammesso di essere innamorato di Shaila. Anche lei ha ricambiato, rivelando di provare un sentimento davvero fortissimo nei confronti del modello milanese. L'amore che provano l'uno per l'altra è così intenso che ogni ostacolo sembra facile da superare. Ricordiamo che la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 9 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Al televoto, e quindi a rischio eliminazione, ci sono Stefano Tediosi, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Federica Petagna.

