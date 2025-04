Grande Fratello, Helena Prestes torna sui social dopo la mancata vittoria: "Ecco qual è stata la cosa più bella"

News VIP

L'amata finalista Helena Prestes torna sui social per fare un bilancio della sua lunga e intensa esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello.

Helena Prestes è stata la concorrente più chiacchierata e amata della 18esima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana non ha vinto il reality show di Canale 5, ma si è portata a casa l'amore del pubblico e quello dell'argentino Javier Martinez.

Le prime parole social di Helena Prestes

La finale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 31 marzo 2025, è stata ricca di colpi di scena e ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Inaspettatamente, verrebbe da aggiungere, visto che tutti i pronostici davano Helena Prestes e Zeudi Di Palma come papabili vincitrici. Eppure, ad avere la meglio è stata proprio la concorrente romana.

A distanza di alcune ore dalla finalissima del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Helena ha deciso di rompere il silenzio sui social e fare un piccolo bilancio della sua lunga e intensa esperienza nella Casa più spiata d'Italia. Esperienza caratterizzata dai numerosi e accesi scontri con gli altri concorrenti, ma che le ha permesso di trovare tante nuove amicizie e il vero amore con Javier Martinez:

Il bene e l’amore vincono sempre. Sei mesi intensi, pieni di emozioni, scoperte e crescita! Sono entrata in quella casa senza sapere cosa aspettarmi, ma ho vissuto ogni istante con il cuore aperto, lasciandomi sorprendere. Ho affrontato sfide, ho riso, ho imparato e mi sono goduta ogni momento di questa incredibile avventura. La cosa più bella? Sapere che, in qualche modo, il mio percorso ha emozionato e ispirato tante persone. Sapere che vi siete riconosciuti in me mi riempie di felicità. Il bene e l’amore vincono sempre! Porto con me ogni abbraccio, ogni parola di sostegno e ogni emozione vissuta. Grazie per esserci stati, per il vostro affetto e il vostro supporto. Questo è solo l’inizio…il meglio deve ancora venire!

Helena Prestes commenta la vittoria di Jessica Morlacchi

Dopo sei lunghi mesi, lunedì 31 marzo 2025 è calato il sipario sul Grande Fratello. A spengere le luci della famosa Casa sono rimaste Helena Prestes e Jessica Morlacchi, due grandi protagoniste di questa discussa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sulla carta sarebbe stato più probabile pensare che sarebbe stata la concorrente brasiliana a trionfare, e invece il televoto ha premiato a sorpresa la cantante romana.

Nonostante il secondo posto, Helena si è mostrata davvero felice e soddisfatta per l'esperienza vissuta nella Casa del Gf. Raggiunta dai microfoni della pagina social del programma, la modella brasiliana non è riuscita a nascondere il suo entusiasmo e la gioia: "Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia, perché questa cosa con Jessica è vera e questo è un esempio vero per tutte le persone".

Leggi anche Zeudi Di Palma sorprende sulla vittoria di Jessica Morlacchi

Ricordiamo che il prossimo settembre il reality tornerà in versione Gold per celebrare il suo 25° anniversario. Stando ad alcune indiscrezioni, il cast sarà composto per metà da ex concorrenti e per metà da volti inediti. Ma chi sarà al timone? Durante la finale del Gf, il conduttore ha pronunciato un vago: "Il Grande Fratello non finisce qui e posso già annunciarvi che tornerà a settembre, grazie a tutti" che ha fatto storcere il naso a molti. Diverse testate, infatti, hanno interpretato quel saluto come un possibile addio di Signorini. Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.