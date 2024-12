Grande Fratello, Helena Prestes stupisce Lorenzo Spolverato: ''Sei il fratello che non ho mai avuto''

News VIP

Ma cosa succede nella casa del Grande Fratello? Dopo aver messo fine alla sua relazione con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato si riavvicina a Helena Prestes in cerca di amicizia e lei spiazza così.

Nella casa del Grande Fratello sta succedendo un po’ di tutto, si rimescolano le carte e si incontrano nuovamente percorsi che sembravano essere destinati a rimanere per sempre paralleli. Dopo aver affrontato la madre di Shaila Gatta, chiedendo spiegazioni per le cose poco gentile che ha detto nel corso del confronto con la figlia, Lorenzo Spolverato si è mostrato particolarmente euforico con Helena Prestes, che ha fatto una precisazione che lascia basiti.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato affronta la madre di Shaila Gatta

La fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha portato a nuovi risvolti in attesi nella casa del Grande Fratello. L’ex Velina di Striscia la Notizia non ha preso bene la situazione, soprattutto quando il gieffino ha confidato di aver voluto chiudere con lei perché la loro relazione è al momento troppo forte per lui, troppo travolgente e questo l’ha mandato in crisi. Lorenzo ha confermato nuovamente la sua posizione durante la puntata del Gf, quando ha incontrato a sorpresa anche la mamma di Shaila. La signora Luisa non è stata particolarmente gentile con il giovane nel corso del confronto con la figlia, additandolo come una cattiva persona e rivelando all’orecchio di Shaila che fuori dalla casa si parlava di relazione omosessuale nel passato di Lorenzo. Una notizia che lui ha smentito categoricamente ma che, se fosse stata vera, avrebbe portato così la donna a fare outing a Spolverato senza il suo consenso.

Il gieffino e Luisa hanno parlato a lungo e lei ha espresso nuovamente i suoi dubbi sulla relazione con la figlia, mentre Lorenzo ha dimostrato una grandissima calma e autocontrollo, rispondendo sempre in modo pacato ed educato. Nel frattempo, da quando si è distaccato dall’ex Velina, Lorenzo ha ripreso il rapporto con Helena Prestes, che per lunghi mesi non si è arresa davanti all’evidenza di non essere nel cuore del gieffino. Qui assistiamo ad uno strano intreccio, un drastico cambiamento che ci lascia basiti: ecco i dettagli.

Grande Fratello, Lorenzo e Helena ci riprovano… Da amici!

La situazione che si sta creando tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, dopo la fine della relazione con Shaila Gatta, è a dir poco surreale. Per mesi, infatti, i tre gieffini sono stati protagonisti di un triangolo senza fine, nonostante fosse chiaro che Lorenzo non provasse nulla per la bella modella brasiliana. Negli ultimi giorni, tuttavia, Helena si è avvicinata moltissimo a Zeudi Di Palma, con la quale ci sono stati atteggiamenti a dir poco intimi, e questo ha portato la gieffina a distogliere finalmente l’attenzione da Spolverato, proprio mentre lui tornava single. Così, certo che non sarebbe tornata all’attacco poiché presa dalla nuova amicizia particolare con Zeudi, Lorenzo è tornato ad avvicinarsi a Helena nella casa del Grande Fratello e ha ammesso:

“Voglio dirti che sono due giorni che vi ho visto vere con me, e volevamo divertici come bambini piccoli. Il tuo Natale qua sarà il più bello della tua via qua, ci siamo noi, ridiamo, scherziamo, via la negatività”.

Spolverato, fuori di sé dall’entusiasmo dopo la puntata del Grande Fratello, si è mostrato molto felice delle parole di Helena che si è detta pronta a ricominciare a ridere e scherzare con lui, come facevano all’inizio di questa avventura, prima delle ripicche contro Shaila. La modella, inoltre, è arrivata ad ammettere di aver sempre pensato che Lorenzo potesse “essere un fratello che non ho mai avuto”, una frase allucinante visto quello che è successo per mesi. I due concorrenti riusciranno a tornare amici o ci stanno prendendo in giro?

